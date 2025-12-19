Snijeg u Saudijskoj Arabije – zimske čarolije u pustinji

Pustinja i planinski dijelovi Saudijske Arabije zabijelili su se od snježnog pokrivača koji je prekrio nekoliko regiona, pretvarajući planine okružene pustinjom u zimsku čaroliju. Hladno vrijeme i jake kiše donijele su snježne padavine i u neke od gradova.

Saudijska prestonica Rijad zabijelila se pod snježnim pokrivačem, pa su sve škole u gradu obustavile nastavu. Nacionalni centar za meteorologiju očekivao je više snijega u sjevernim dijelovima regiona Rijada, a pokrajine Al-Madžma i Al-Gat, sjeverno od Rijada, takođe su pod snježnim pokrivačem. Više snijega ima na planinskim vijencima, a padavine nisu obišle ni dio pustinje.

Husein Al-Kahtani, zvanični portparol Nacionalnog komandnog odbora (NCM), objasnio je da su vremenski uslovi koji su pogodili sjever regiona Rijad rezultat hladne vazdušne mase koja je napredovala u to područje, praćena oblacima koji nose kišu.

To je doprinijelo padu temperatura ispod nula stepeni Celzijusa na nekim lokacijama, stvarajući uslove za snježne padavine.

Al-Kahtani je napomenuo da je centar izdao rana upozorenja u vezi sa vremenskim uslovima, dodajući da specijalizovani timovi nastavljaju da prate razvoj situacije. Očekuje se čak i pojava jačeg mraza, što je za nekoliko područja sjevernih i centralnih regiona Kraljevstva neobično.

Neki od stanovnika Arabije radovali su se snježnim padavinama

Vjetrovi iznad Crvenog mora biće sjeverozapadni do sjeveroistočni, i duvaće brzinom od 25 do 50 kilometara na sat.

U Arapskom zalivu, vjetrovi će biti sjeverozapadni do zapadni, brzinom od 25 do 60 kilometara na sat.

Generalna direkcija civilne zaštite pozvala je na oprez i pridržavanje smjernica zbog nepovoljnih vremenskih uslova.

Savjetovano je stanovnicima da izbjegavaju odlazak u doline tokom ovog vremenskog perioda. Snijeg je pao i u Kataru.