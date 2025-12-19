Francuski poljoprivrednici jutros započeli proteste ispred Makronove rezidencije

Poljoprivrednici su se okupili danas ispred rezidencije bračnog para predsjednika Francuske Emanuela Makrona i njegove supruge Brižit u Le Tukeu, izražavajući nezadovoljstvo Merkosur sporazumom i francuskom politikom prema poljoprivredi.

Demonstracije su počele jutros u 5.30, a organizovala ju je FNSEA, najveća francuska poljoprivredna federacija, piše TV BFM.

Nezadovoljstvo farmera dodatno je pojačano odlaganjem potpisivanja sporazuma između EU i Merkosura, koje je predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen najavila u četvrtak uveče.

FNSEA je smatrala da odlaganje nije dovoljno i pozvala članove da ostanu na terenu.

Protest je dio šireg nezadovoljstva u poljoprivrednom sektoru, koji je u posljednjih nekoliko dana organizovao blokade i demonstracije širom jugozapadne Francuske, a neki su čak otišli i do Brisela da iskažu svoje stavove.

Gradonačelnik Le Tukea, Danijel Faskel, rekao je za BFMTV da poljoprivrednici i lokalne vlasti “osjećaju da nisu dovoljno zaštićeni” u vezi sa Merkosurom i da “ne razumiju stav Francuske”.

On je dodao da su farmeri i on sam “imali poteškoća da veruju” Makronu u vezi sa njegovim stavovima o sporazumu.

Protesti odražavaju kombinaciju zabrinutosti zbog međunarodnog trgovinskog sporazuma, epidemije zarazne dermatoze i šireg nezadovoljstva tretmanom poljoprivrede u Francuskoj.

Predsjednica Evropske komisije (EK) Ursula fon der Lajen obavijestila je u četvrtak lidere Evropske unije (EU) na samitu EU u Briselu da trgovinski sporazum s Merkosurom neće biti potpisan u subotu, kako je ranije planirano, već će biti odložen za naredni mjesec, izjavio je diplomatski izvor EU za briselski Politiko.

Francuski poljoprivrednici su protiv potpisivanja sporazuma sa zemljama Merkosura, južnoameričkog trgovinskog bloka čiji su punopravni članovi Argentina, Brazil, Paragvaj i Urugvaj i smatraju da je predsjednik Francuske Makron neodlučan po tom pitanju.