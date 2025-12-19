Više od 570 migranata spaseno u Grčkoj: Čamac pozvao u pomoć obalsku stražu

Više od 570 migranata spaseno je u noćnoj akciji u morskom području južno od grčkog ostrva Gavdos, saopštili su lokalni zvaničnici.

Alarm je podignut juče ujutru kada je čamac sa 545 migranata poslao poziv za pomoć, piše list Katimerini.

Grčka obalska straža je odmah reagovala i bezbjedno prevezla sve putnike na kopno.

U operaciji su učestvovala tri plovila grčke obalske straže, tri plovila Fronteks snaga, kao i tri broda u prolazu.

Migranti su zbrinuti i u dobrom su zdravstvenom stanju, a uskoro će biti prebačeni u oblast Agija Galini.

Ranije, tokom noći, druga operacija spasila je 32 migranta koji su se nalazili 1,5 nautičkih milja južno od Gavdosa.

Oni su prevezeni u luku Paleohora brodom Fronteksovih snaga, prenosi Srna.