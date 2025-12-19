Logo
Više od 570 migranata spaseno u Grčkoj: Čamac pozvao u pomoć obalsku stražu

Izvor:

SRNA

19.12.2025

09:29

Foto: Youtube/@Sky News Australia/screenshot

Više od 570 migranata spaseno je u noćnoj akciji u morskom području južno od grčkog ostrva Gavdos, saopštili su lokalni zvaničnici.

Alarm je podignut juče ujutru kada je čamac sa 545 migranata poslao poziv za pomoć, piše list Katimerini.

Grčka obalska straža je odmah reagovala i bezbjedno prevezla sve putnike na kopno.

policija rotacija

Hronika

Pakistanac uhapšen zbog sumnje da je krijumčario migrante

U operaciji su učestvovala tri plovila grčke obalske straže, tri plovila Fronteks snaga, kao i tri broda u prolazu.

Migranti su zbrinuti i u dobrom su zdravstvenom stanju, a uskoro će biti prebačeni u oblast Agija Galini.

Мигрант из Судана

BiH

Amputirane im noge i šake: U BiH pronađeni povrijeđeni migranti

Ranije, tokom noći, druga operacija spasila je 32 migranta koji su se nalazili 1,5 nautičkih milja južno od Gavdosa.

Oni su prevezeni u luku Paleohora brodom Fronteksovih snaga, prenosi Srna.

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

09

Stravična nesreća u BiH: Poginuo vozač kamiona

11

08

Dodik čestitao Nikoljdan

10

59

Odradio je fantastičan posao za svoj narod: Američki novinar visoko ocijenio zasluge Putina

10

53

Po porijeklu Slovenka, a u duši Srpkinja: "Birala sam ono najčistije u meni"

10

36

Počela godišnja konferencija Vladimira Putina

