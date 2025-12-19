Rusija poslala poruku u 1 sat ujutro dok su trajali pregovori u Briselu: Svi će snositi odgovornost

U toku pregovora u Briselu o odmrzavanju ruske imovine za pomoć Ukrajini, iz Kremlja je stigla poruka u jedan sat ujutro, a uputio ju je sekretar za štampu ruskog predsjednika Vladimira Putina, Dmitrij Peskov.

Peskov je poručio kako "eksproprijacija ruske imovine neće ostati nekažnjena za njene nalogodavce i počinioce, a da će Moskva koristiti sve dostupne mehanizme međunarodnog prava da ih kazni".

"Više puta smo rekli da sve akcije, vezane za eksproprijaciju ruske imovine, neće ostati bez odgovora. Oni koji su donosili odluke kolektivno, oni koji su donosili odluke pojedinačno i oni koji su ih provodili u praksi, svi će snositi odgovornost", rekao je u poruci.

Za kraj je naveo će Rusija koristiti sve pravne mehanizme.

Vijest je objavljena na stranicama ruske državne novinske agencije TASS u jedan sat ujutro dok su u Briselu trajali pregovori.

Podsjećamo, lideri Evropske unije postigli su dogovor o davanju Ukrajini kredita od 90 milijardi eura nakon što nisu uspjeli postići dogovor o korištenju zamrznute ruske imovine.