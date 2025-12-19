Ukrajini kredit umjesto zamrznute ruske imovine

Lideri Evropske unije postigli su dogovor o davanju Ukrajini kredita od 90 milijardi evra nakon što nisu uspjeli postići dogovor o korištenju zamrznute ruske imovine.

Sporazum, za koji su lideri rekli da će zadovoljiti vojne i ekonomske potrebe Ukrajine za naredne dvije godine, postignut je nakon više od jednog dana razgovora na samitu u Briselu.

"Obavezali smo se, ispunili smo", napisao je šef EU Antonio Košta na X-u dok je najavljivao sporazum o obezbjeđivanju kredita podržanog zajedničkim budžetom bloka.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je lidere da iskoriste 200 milijardi evra zamrznute ruske imovine, ali Belgija, gd‌je se nalazi najveći dio gotovine, zahtijevala je garancije o pod‌jeli odgovornosti, što se pokazalo previše za druge zemlje.

U drugom razvoju događaja, francuski predsjednik Emanuel Makron rekao je da vjeruje da bi bilo "korisno" za Evropu da se ponovo angažuje s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

"Vjerujem da je u našem interesu, kao Evropljana i Ukrajinaca, da pronađemo pravi okvir za ponovno pokretanje ove diskusije“, rekao je, dodajući da bi Evropljani trebali pronaći sredstva za to u narednim sedmicama.

Lideri EU izbjegli su haos i pod‌jele svojom odlukom da Ukrajini odobre kredit putem pozajmljivanja gotovine umjesto korištenja zamrznute ruske imovine, izjavio je rano u petak belgijski premijer Bart De Vever.

EU procjenjuje da je Ukrajini potrebno dodatnih 135 milijardi evra da bi opstala u naredne dvije godine, a kriza gotovine trebala bi početi u aprilu.

Njemački kancelar Fridrih Merc, koji je zagovarao plan o imovini, rekao je da konačna odluka o kreditu "šalje jasan signal" Putinu.

Rusija je upozorila lidere EU da ne koriste njen novac, ali poljski premijer Donald Tusk je rekao da moraju "biti dorasli ovoj prilici".

Sporazum nudi Kijevu očajnički potrebnu pomoć usred diplomatskog naleta dok američki predsjednik Donald Tramp vrši pritisak za brzi dogovor o okončanju rata s Rusijom.

Američki i ruski zvaničnici sastaće se ovog vikenda u Majamiju radi daljnjih razgovora o mirovnom planu, rekao je zvaničnik Bijele kuće novinskoj agenciji AFP. Smatra se da će izaslanik Kremlja Kiril Dmitriev razgovarati s Trampovim izaslanicima Steveom Vitkofom i Džeredom Kušnerom u Majamiju.

U međuvremenu, Zelenski je najavio da će ukrajinska i američka delegacija održati nove razgovore u petak i subotu u Sjedinjenim Državama.