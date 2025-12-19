Logo
Naučnici otkrili smrtonosni virus u dahu kitova

Научници открили смртоносни вирус у даху китова
Foto: pexels

Naučnici su koristili dronove za sakupljanje kitovog daha kako bi stekli važne nove uvide u zdravlje grbavih kitova i drugih vrsta u divljini. Istraživači su letjeli specijalno opremljenim dronovima kroz oblake izdahnutih kapljica, nazvanih „izdisaji“, koje nastaju kada morski divovi izrone na površinu da bi disali kroz svoje otvore za vazduh.

U ovim uzorcima otkrili su veoma zarazan virus koji je povezan sa masovnim nasukavanjem kitova i delfina širom svijeta.

Ključna metoda

Prikupljanje uzoraka kitovog daha predstavlja pravu prekretnicu u brizi o njihovom zdravlju i blagostanju, rekao je profesor Teri Doson sa Kings koledža u Londonu.

„Ova metoda nam omogućava da pratimo patogene kod živih kitova bez izazivanja stresa ili povreda, a istovremeno pružamo ključne uvide u bolesti u brzo promjenljivim arktičkim ekosistemima“, rekao je Doson.

Клаудија Невеса Валентеа

Svijet

Osumnjičeni za pokolj na Braunu pronađen mrtav. Ubio je i profesora na MIT-u?

Istraživači su koristili dronove koji su nosili sterilne Petrijeve posude kako bi sakupili kapljice izdahnutog vazduha od grbavih kitova, perajarskih kitova i orki, i kombinovali rezultate sa biopsijama kože uzetim sa brodova.

Opasni virus otkriven iznad Arktičkog kruga

Ovo je prvi put da su potvrdili da se potencijalno smrtonosni virus kitova, poznat kao kitovski morbilivirus, širi izvan Arktičkog kruga. To je veoma zarazna bolest koja se lako prenosi među delfinima, kitovima i morskim svinjama, uzrokujući teške bolesti i masovne smrti.

Virus se može prenositi između različitih vrsta i preko okeana, što predstavlja ozbiljnu prijetnju za morske sisare.

Rano otkrivanje prijetnji po morski život

Naučnici se nadaju da će ovaj prodor omogućiti ranije otkrivanje smrtonosnih prijetnji po život u okeanu, prije nego što počnu nekontrolisano da se šire.

„U narednom periodu, prioritet je nastaviti korišćenje ovih metoda za dugoročno praćenje kako bismo razumeli kako će novi stresori oblikovati zdravlje kitova u godinama koje dolaze“, rekla je Helena Kosta sa Univerziteta Nord u Norveškoj.

Zemljotres

Svijet

Zemljotres jačine 5,7 stepeni pogodio Avganistan

Istraživanje, u kojem su učestvovali Kings koledž u Londonu, Kraljevska škola veterinarskih studija Dik u Ujedinjenom Kraljevstvu i Univerzitet Nord u Norveškoj, objavljeno je u naučnom časopisu BMC Veterinary Research.

(indeks)

