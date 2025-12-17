Gugl poboljšava svoj Prevodilac: Tačniji prevodi tekstova, slenga i kolokvijalnih izraza

Kompanija kaže da njena vještačka inteligencija sada može da ponudi prirodnije i tačnije prevode tekstova, posebno kada je riječ o frazama sa ''nijansiranim značenjem“.

To znači da će u budućnosti Gugl Prevodilac uzimati u obzir sleng i kolokvijalne izraze, umjesto da se oslanja isključivo na doslovne prevode koji su često neupotrebljivi u stvarnim kontekstima.

Najnovije poboljšanje prevođenja teksta prvo se predstavlja u SAD i Indiji i omogućava prevođenje između engleskog i nešto manje od 20 drugih jezika, uključujući njemački, španski, kineski i arapski.

Funkcija je dostupna u aplikaciji Gugl Prevodilac za iOS i Android, kao i na vebu, izvještava B92.

Džemini je takođe poboljšan, posebno kada je u pitanju prevođenje govora u realnom vremenu. Gugl sada nudi prevođenje govora u govor koje možete slušati direktno u slušalicama, slično kao kod Eplovih AirPods Pro 3.

Funkcija povratnih informacija je takođe poboljšana, tako da korisnici mogu očekivati više korisnih savjeta o tome kako izgovarati riječi i fraze. Među 20 novih zemalja u kojima su ovi obrazovni alati sada dostupni su Njemačka, Indija i Švedska.