Gugl u krizi: Zbog čega je tehnološki gigant pod istragom?

Izvor:

Agencije

13.11.2025

12:30

Komentari:

0
Foto: Pixabay

"Gugl" se našao pod antimonopolskom istragom Evropske komisije zbog svoje politike prema spam porukama, nakon žalbi u kojima vlasnici veb-sajtova tvrde da to šteti njihovim prihodima.

"Gugl" je u martu prošle godine počeo da se obračunava sa kompanijama koje manipulišu njegovim algoritmom za pretraživanje interneta da bi podigle rangiranje sajtova.

Nova istraga znači da se američki tehnološki gigant potencijalno suočava sa još jednom velikom kaznom.

Evropska komisija saopštila je da je njeno praćenje pokazalo da "Gugl" snižava rang veb-sajtova i sadržaja informativnih medija i drugih izdavača u rezultatima pretrage kada ti veb-sajtovi obuhvataju sadržaj njihovih komercijalnih partnera.

Komisija navodi da "Guglova" politika direktno utiče na uobičajen i legitiman način na koji izdavači monetizuju svoje veb-sajtove i sadržaj.

"Gugl" se usprotivio evropskom organu za regulisanje konkurentnosti tvrdnjom da potez Evropske komisije rizikuje da degradira kvalitet rezultata pretrage.

