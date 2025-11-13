Novo poglavlje u saradnji sa Kinom: Laboratorija za pametnu poljoprivredu u Istočnom Sarajevu

Ministarstvo nauke i tehnologije Narodne Republike Kine zvanično je odobrilo osnivanje zajedničke laboratorije za pametnu poljoprivrednu tehnologiju i opremu u okviru Inicijative „Pojas i put“, koja je planirana da se uspostavi u Istočnom Sarajevu.

Laboratorija je zajednički projekat Univerziteta Điangsu iz Kine i Univerziteta u Istočnom Sarajevu (UIS), uz aktivno učešće Ambasade BiH u Kini i uz podršku više partnerskih institucija iz BiH, Srbije i drugih zemalja Centralne i Istočne Evrope.

Detalji projekta dogovoreni su tokom posjete i sastanka ambasadora BiH u Kini, prof. dr Siniše Berjana, i prorektora za međunarodnu saradnju Univerziteta u Istočnom Sarajevu, doc. dr Marka Gutalja, sa rektorom Univerziteta Điangsu, prof. Šing Veihongom, početkom tekuće godine.

Cilj projekta je da produbi saradnju u oblasti poljoprivredne nauke i tehnologije, unaprijedi inovacije u pametnoj poljoprivredi i doprinese održivom razvoju poljoprivrede u regionu.

Inicijativa je dobila široku podršku institucija obje države, uključujući Kabinet srpskog člana Predsjedništva BiH, Nj.E. Željke Cvijanović, Ministarstvo finansija i trezora BiH, Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske, i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

Laboratorija će služiti kao platforma za razvoj zajedničkih inovacija u oblasti pametne poljoprivredne tehnologije i opreme, sa posebnim fokusom na precizno upravljanje poljima, inteligentnu poljoprivrednu mehaniku, bespilotne farme i zelenu preradu. Pored istraživačkih aktivnosti, laboratorija će omogućiti obuku mladih stručnjaka i razmjenu znanja između naučnih institucija Kine i zemalja Centralne i Istočne Evrope.

Ovaj projekat označava novo poglavlje u saradnji dvije zemlje, koje će, pored naučno-tehnološkog napretka, doprinijeti i produbljivanju prijateljstva i ekonomskih veza dvije zemlje u duhu zajedničkog razvoja i obostrane koristi.

U zvaničnom pismu upućenom rektoru UIS-a, Univerzitet Điangsu i projektni tim izrazili su zahvalnost rektoru i osoblju UIS-a na izuzetnoj saradnji i posvećenom zajedničkom radu, a posebnu zahvalnost uputili su ambasadoru BiH u Kini, prof. dr Siniši Berjanu, koji je bio ključna kontakt osoba za ovaj projekat. Ambasada BiH u Kini je tokom čitavog procesa aplikacije aktivno sarađivala sa kineskim partnerima, pružajući diplomatsku i institucionalnu podršku od presudnog značaja za odobrenje ovog zajedničkog laboratorija.

NOVO POGLAVLjE U SARADNjI SA KINOM

Kineski Điangsu univerzitet, osnovan davne 1902. godine jedna od najprestižnijih naučno-istraživačkih institucija u svijetu.