Novi zakon donosi velike promjene za penzionere

Izvor:

072.info

12.11.2025

20:39

Нови закон доноси велике промјене за пензионере
Foto: Centralna banka

Penzioneri u Federaciji Bosne i Hercegovine s nadom očekuju da će do kraja ove godine biti usvojen novi Zakon o PIO-u, koji bi donio veće penzije i pravedniji sistem obračuna. Nakon višemjesečnih pregovora sa Vladom FBiH, postignut je dogovor o novim kriterijima za usklađivanje penzija i uvođenju dodatka koji bi se isplaćivao krajem godine.

Ukoliko Parlament FBiH uskoro usvoji dogovorene izmjene, a novi zakon stupi na snagu 1. januara 2026. godine, penzioneri će uvećane penzije dobiti već 5. februara, potvrdio je za RTV Slon Haso Halilović, predsjednik Saveza udruženja penzionera Tuzlanskog kantona.

„Sve smo usaglasili još u septembru. Čekamo da Vlada FBiH Parlamentu dostavi dogovorene izmjene, i čim Zakon stupi na snagu 1. januara – povećane penzije bit će isplaćene odmah 5. februara“, kazao je Halilović.

Nova pravila za obračun

Prema procjenama Saveza penzionera, minimalna penzija u Federaciji BiH mogla bi porasti na oko 700 KM. Izmjene Zakona donose i nova pravila – član 79 predviđa da će penzije rasti u skladu s rastom plata, uz redovno usklađivanje dva puta godišnje – 1. januara i 1. jula. Osigurana je i zaštita dosadašnjeg rasta penzija, što znači da neće biti smanjenja za sadašnje korisnike.

Penzija

FBiH

povećanje

