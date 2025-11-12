Logo
Large banner

Lebron Džejms u razvojnoj ligi!

Izvor:

B92

12.11.2025

20:19

Komentari:

0
Леброн Џејмс у развојној лиги!
Foto: Tanjug/AP/Godofredo A. Vásquez

Lebron Džejms napravio je još jedan korak ka povratku na teren – legendarni as Los Anđeles Lejkersa pridružio se razvojnom timu kluba Saut Beju, prenosi američki NBA insajder Šams Čaranija.

Oporavak od išijatikusa teče po planu, a s obzirom na naporan raspored i brojna putovanja Lejkersa, odlučeno je da se Džejms postepeno vrati u ritam kroz treninge sa ekipom iz "Dži lige".

Na taj način, 39-godišnji veteran moći će da povrati osjećaj za igru u kontrolisanim uslovima prije nego što ponovo zaigra u najjačoj ligi svijeta.

Posljednji meč Lebron je odigrao 30. aprila, prije tačno 196 dana, a do kraja godine očekuje se da bude potpuno spreman za povratak.

Iako je njegov izostanak osjetan, Lejkersi se zasad uspješno nose bez svog lidera – nalaze se na četvrtom mjestu Zapadne konferencije sa učinkom od osam pobjeda i tri poraza.

(b92)

Podijeli:

Tagovi:

Lebron Džejms

Los Anđeles Lejkersi

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Лејкерси се продају за 10 милијарди долара

Košarka

Lejkersi se prodaju za 10 milijardi dolara

1 sedm

0
НБА резултати: Ни Дончић није помогао Лејкерсима

Košarka

NBA rezultati: Ni Dončić nije pomogao Lejkersima

3 sedm

0
Навијач Лејкерса тужио Џејмса због обмане

Košarka

Navijač Lejkersa tužio Džejmsa zbog obmane

1 mj

0
Леброн пропушта старт сезоне – први пут у каријери

Košarka

Lebron propušta start sezone – prvi put u karijeri

1 mj

0

Više iz rubrike

Баскет куп: Игокеа послије продужетака изгубила од Урламаша

Košarka

Basket kup: Igokea poslije produžetaka izgubila od Urlamaša

54 min

0
Меч Игокее и Партизана пролонгиран за 16. јануар

Košarka

Meč Igokee i Partizana prolongiran za 16. januar

2 h

0
НБА лига одушевљена потезом Николе Јокића

Košarka

NBA liga oduševljena potezom Nikole Jokića

13 h

0
Игокеа поражена од Уралмаша након продужетка

Košarka

Igokea poražena od Uralmaša nakon produžetka

22 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

39

Novi zakon donosi velike promjene za penzionere

20

34

Centralne vijesti, 12.11.2025.

20

30

Predsjednik Barselone progovorio o povratku Mesija

20

19

Lebron Džejms u razvojnoj ligi!

20

16

Ajvar koji je Tito volio, njegov kuvar ga je pripremao po posebnom receptu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner