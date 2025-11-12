Lebron Džejms u razvojnoj ligi!

Lebron Džejms napravio je još jedan korak ka povratku na teren – legendarni as Los Anđeles Lejkersa pridružio se razvojnom timu kluba Saut Beju, prenosi američki NBA insajder Šams Čaranija.

Oporavak od išijatikusa teče po planu, a s obzirom na naporan raspored i brojna putovanja Lejkersa, odlučeno je da se Džejms postepeno vrati u ritam kroz treninge sa ekipom iz "Dži lige".

Na taj način, 39-godišnji veteran moći će da povrati osjećaj za igru u kontrolisanim uslovima prije nego što ponovo zaigra u najjačoj ligi svijeta.

Posljednji meč Lebron je odigrao 30. aprila, prije tačno 196 dana, a do kraja godine očekuje se da bude potpuno spreman za povratak.

Iako je njegov izostanak osjetan, Lejkersi se zasad uspješno nose bez svog lidera – nalaze se na četvrtom mjestu Zapadne konferencije sa učinkom od osam pobjeda i tri poraza.

