Šokantan otkaz u NBA: Legendarnog pleja "poslali kući"

Los Anđeles Klipersi potvrdili su zvanično da se tim rastao sa Krisom Polom.

Pol je na Instagramu objavio "priču" u kojem kaže: "Upravo sam saznao da me šalju kući".

"Rastajemo se sa Krisom i on više neće biti sa timom. Kris je legendarni član Klipersa. Želim jednu stvar da razjasnim: niko ne krivi Krisa za naše loše rezultate", rekao je Lorens Frank, predsjednik košarkaških operacija Klipersa.

Breaking: The Clippers are parting ways with Chris Paul, the team announced.



The team will work with him on the next step of his career. pic.twitter.com/sYOaWT2nWd — ESPN (@espn) December 3, 2025

Još uvijek nije jasno šta je dovelo do ove odluke Klipersa, koji su sezonu započeli sa razočaravajućim skorom 5-16.

Pol je potpisao jednogodišnji ugovor sa Klipersima vrijedan 3,6 miliona dolara, najavljujući kraj karijere kad se sezona završi.

Ove sezone, Pol je prosječno igrao oko 14 minuta i bilježio 2,9 poena, 1,8 skokova i 3,3 asistencije na 16 utakmica.

Tokom svoje 21-godišnje karijere, Pol je imao prosjek od 16,8 poena, 4,4 skoka i 9,2 asistenciju na 1.370 utakmica.