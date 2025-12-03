Logo
Šokantan otkaz u NBA: Legendarnog pleja "poslali kući"

Izvor:

Agencije

03.12.2025

10:03

Foto: Tanjug / AP / Jae C. Hong

Los Anđeles Klipersi potvrdili su zvanično da se tim rastao sa Krisom Polom.

Pol je na Instagramu objavio "priču" u kojem kaže: "Upravo sam saznao da me šalju kući".

"Rastajemo se sa Krisom i on više neće biti sa timom. Kris je legendarni član Klipersa. Želim jednu stvar da razjasnim: niko ne krivi Krisa za naše loše rezultate", rekao je Lorens Frank, predsjednik košarkaških operacija Klipersa.

Još uvijek nije jasno šta je dovelo do ove odluke Klipersa, koji su sezonu započeli sa razočaravajućim skorom 5-16.

Pol je potpisao jednogodišnji ugovor sa Klipersima vrijedan 3,6 miliona dolara, najavljujući kraj karijere kad se sezona završi.

Ove sezone, Pol je prosječno igrao oko 14 minuta i bilježio 2,9 poena, 1,8 skokova i 3,3 asistencije na 16 utakmica.

Tokom svoje 21-godišnje karijere, Pol je imao prosjek od 16,8 poena, 4,4 skoka i 9,2 asistenciju na 1.370 utakmica.

