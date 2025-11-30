Nikola Jokić dobio udarac u zube, sudija sve gledao i ćutao

Srpski košarkaš Nikola Jokić odigrao je još jednu sjajnu partiju u NBA ligi.

On je u pobjedi svog Denvera protiv Finiks Sansa (130:112) zabilježio dabl-dabl učinak, dok mu je nedostajao samo jedan skok da to bude i novi tripl-dabl učinak.

Završio je utakmicu sa 26 poena, 10 asistencija i devet skokova, ali, dobio je i jedan neprimjeren udarac.

We have now officially reached the "Devin Booker is allowed to bash Nikola Jokic in the face" level of the NBA green lighting smalls to just foul the shit out of Joker with no whistles. pic.twitter.com/B4lTeggk9N — Joel Rush (@JoelRushNBA) November 30, 2025

Dosta govora je bilo zbog prošle sezone i plejof serije sa Oklahoma Siti Tanderima, gdje je Aleks Karuso, ali i većina igrača iz ove ekipe odigrala izuzetno brutalnu odbranu na Nikoli Jokiću, koja se sastojala od mnoštva udaraca po cijelom tijelu.

Košarka Jokić nepogrešiv iz igre, Denver nije dozvolio drugi poraz u nizu

Jasno je mnogima da je to i jedini način da se zaustavi košarkaški majstor iz Srbije, a sada je ponovo isprobana takva metoda.

Doduše, ovoga puta u fazi napada, odnosno, dok se Nikola Jokić branio.

Negdje pred kraj treće dionice, kad je Denver već imao dvocifrenu razliku, Devin Buker je krenuo u prodor pored Nikole Jokića. Tokom istog, on je laktom udario Nikolu Jokića u zube, a da stvari budu gore – uradio je to pred sudijom.

Jokić je odmah pao na parket, a sudije su samo zaćutale. Potom je Finiks došao do poena, ali, ispostaviće se ne toliko važnih za krajnji ishod utakmice, prenosi Telegraf.