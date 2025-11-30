Logo
Nikola Jokić dobio udarac u zube, sudija sve gledao i ćutao

30.11.2025

09:58

Komentari:

0
Никола Јокић добио ударац у зубе, судија све гледао и ћутао
Foto: Tanjug / AP / Gerald Herbert

Srpski košarkaš Nikola Jokić odigrao je još jednu sjajnu partiju u NBA ligi.

On je u pobjedi svog Denvera protiv Finiks Sansa (130:112) zabilježio dabl-dabl učinak, dok mu je nedostajao samo jedan skok da to bude i novi tripl-dabl učinak.

Završio je utakmicu sa 26 poena, 10 asistencija i devet skokova, ali, dobio je i jedan neprimjeren udarac.

Dosta govora je bilo zbog prošle sezone i plejof serije sa Oklahoma Siti Tanderima, gdje je Aleks Karuso, ali i većina igrača iz ove ekipe odigrala izuzetno brutalnu odbranu na Nikoli Jokiću, koja se sastojala od mnoštva udaraca po cijelom tijelu.

Јокић-Никола-29092025

Košarka

Jokić nepogrešiv iz igre, Denver nije dozvolio drugi poraz u nizu

Jasno je mnogima da je to i jedini način da se zaustavi košarkaški majstor iz Srbije, a sada je ponovo isprobana takva metoda.

Doduše, ovoga puta u fazi napada, odnosno, dok se Nikola Jokić branio.

Negdje pred kraj treće dionice, kad je Denver već imao dvocifrenu razliku, Devin Buker je krenuo u prodor pored Nikole Jokića. Tokom istog, on je laktom udario Nikolu Jokića u zube, a da stvari budu gore – uradio je to pred sudijom.

Jokić je odmah pao na parket, a sudije su samo zaćutale. Potom je Finiks došao do poena, ali, ispostaviće se ne toliko važnih za krajnji ishod utakmice, prenosi Telegraf.

Nikola Jokić

NBA liga

Denver Nagetsi

