Bivši centar Partizana poziva navijače na radikalan potez

29.11.2025

21:29

Бивши центар Партизана позива навијаче на радикалан потез

Željko Obradović podnio je ostavku i neće više voditi ekipu Partizana, a to napravilo ogroman potres u svijetu srpske košarke, pogotovo među navijačima crno-bijelih.

Zbog toga je bivši košarkaš Partizana, Ratko Varda, odlučio da se ponovo oglasi i predloži navijačima jedan veoma radikalan potez.

Nekadašnji centar crno-bijelih putem svoj Instagram naloga pozvao je navijače Partizana na bojkot košarkaških utakmica zbog nezadovoljstva jer je trofejni trener napustio ekipu Partizana.

Ратко Варда статус
Ratko Varda status

Nezadovoljstvo je ogromno i među navijačima crno-bijelih koji su vrlo jasno i glasno negodovali zbog odlaska najvećeg trenera u Evropi ispred "Beogradske arene". Tada je izašao i Vanja Marinković da objasni situaciju navijačima, ali oni nisu prestali da negoduju.

Još nije poznato ko će voditi ekipu Partizana u 14. kolu Evrolige protiv Bajerna.

Utakmica će se igrati narednog četvrtka u "Beogradskoj areni".

