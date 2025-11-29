Bivši centar Partizana poziva navijače na radikalan potez

29.11.2025
21:29
Komentari:0
Željko Obradović podnio je ostavku i neće više voditi ekipu Partizana, a to napravilo ogroman potres u svijetu srpske košarke, pogotovo među navijačima crno-bijelih.
Zbog toga je bivši košarkaš Partizana, Ratko Varda, odlučio da se ponovo oglasi i predloži navijačima jedan veoma radikalan potez.
Nekadašnji centar crno-bijelih putem svoj Instagram naloga pozvao je navijače Partizana na bojkot košarkaških utakmica zbog nezadovoljstva jer je trofejni trener napustio ekipu Partizana.
Nezadovoljstvo je ogromno i među navijačima crno-bijelih koji su vrlo jasno i glasno negodovali zbog odlaska najvećeg trenera u Evropi ispred "Beogradske arene". Tada je izašao i Vanja Marinković da objasni situaciju navijačima, ali oni nisu prestali da negoduju.
Još nije poznato ko će voditi ekipu Partizana u 14. kolu Evrolige protiv Bajerna.
Utakmica će se igrati narednog četvrtka u "Beogradskoj areni".
