Zvanično kraj: Oglasio se Partizan, odlazi Željko Obradović!

Gotovo je! Željko Obradović odbio je ponudu Upravnog odbora da opozove ostavku koju je dao u srijedu i da nastavi da vodi klub. Iskusni strateg ostao je dosljedan prvobitnoj odluci, navedeno je u saopštenju KK Partizan.

Istorijska saga oko odlaska ili ostanka Željka Obradovića na klupi Partizana dobila je konačan epilog. Željko Obradović više nije trener slavnog kluba koji ove sezone bilježi neočekivano loše rezultate u Evroligi i nalazi se na začelju tabele.

Obradović je u srijedu poručio da napušta klub, da mu je teško, ali da jednostavno tako mora da bude.

Partizan, na čelu sa predsjednikom Ostojom Mijailovićem, prvo je to prihvatio i oglasio se saopštenjem u kom se zahvaljuje stručnjaku sa najviše osvojenih Evroliga, da bi dan kasnije, stigla vijest da je Upravni odbor odbio Željkovu Ostavku.

Dvije strane sele su u petak uveče za sto. Čekalo se da u subotu oko 11 bude poznata sudbina tog sastanka, ali je to prolongirano. Najavljivan je ponedjeljak kao novi "dan D", da bi u u subotu oko 17 sati stiglo saopštenje kluba da je Željko Obradović odbio da ostane trener Partizana.

Saopštenje Partizana:

"Izvršni odbor KK Partizan Mozzart Bet je tokom prethodna dva dana održao niz sastanaka i konsultacija, a potom u petak i sastanak sa trenerom Željkom Obradovićem na temu njegovog ostanka u klubu, na poziciji šefa stručnog štaba prvog tima. Treneru Obradoviću je pružena puna i nedvosmislena podrška da nastavi sa radom i učini sve neophodne korake kako bi crno-bijeli tim prevazišao trenutnu krizu igre i rezultata.

Nakon sastanka i potom dodatnih nekoliko pokušaja predsjednika Ostoje Mijailovića i članova Izvršnog odbora da privole Obradovića da promijeni odluku, dosadašnji trener crno-bijelih je ostao pri odluci da svoju ostavku ne povuče iz razloga što ne vidi sebe u radu sa trenutnim timom, kao i uticaja koji svakodnevni rad na ovom nivou ima na njegovo zdravlje.

Sastanak Željka Obradovića i članova Izvršnog odbora KK Partizan je trajao više od dva sata, uz otvorenu diskusiju o svim problemima i mogućim rješenjima. Uprkos nizu konstruktivnih predloga koji su podrazumijevali i moguće rezove u timu, Željko Obradović uz zahvalnost svima na riječima podrške nije promijenio svoju odluku i on više neće obavljati funkciju prvog trenera crno-bjelih.

Košarkaški i simbolički značaj Željka Obradovića za Partizan i košarku na globalnom nivou je nemerljiv. Praznina koja ostaje, teško da može biti nadoknađena. Željko Obradoviću su vrata Partizana zauvijek otvorena i Partizan će uvijek biti njegova kuća.

Povodom novonastale situacije, zakazana je sjednica Upravnog odbora KK Partizan za početak naredne nedjelje, sa temom postavljanja novog sportskog direktora i strategije u radu sportskog sektora, nakon čega će biti održana i konferencija za medije.

Vrijeme i mesto konferencije će predstavnicima medija biti saopšteni naknadno".