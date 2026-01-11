Amidžić: Nikšiću važnija Vlada Srpske i snijeg u Sarajevu od budžeta i plata radnika u institucijama BiH

"Vlada Republike Srpske mnogo je važnija od usvajanja budžeta institucija BiH za 2026. godinu". Ova izjava nije stigla iz Banjaluke, nego iz sjedišta Vlade Federacije BiH u Sarajevu i od njenog predsjednika Nermina Nikšića", naveo je danas ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić.

- Nije da se mi u Republici Srpskoj ne bismo saglasili sa ovom Nikšićevom izjavom, ali u ovom slučaju je takva izjava uvaženog premijera FBiH samo pokazatelj koliko su političari iz FBiH zagledani u Vladu Republike Srpske - istakao je Amidžić u objavi na društvenoj mreži Iks.

NIKŠIĆU VAŽNIJA VLADA REPUBLIKE SRPSKE I SNIJEG U SARAJEVU OD BUDžETA I PLATA RADNIKA INSTITUCIJA BiH.

On je rekao da opstrukcija rada Fiskalnog savjeta bespotrebno onemogućava povećanje plata za oko 22.000 zaposlenih i realizaciju započetih projekata.

Amidžić kaže da je Nikšić tri puta zaredom onemogućio usvajanje Globalnog fiskalnog okvira na sjednici Fiskalnog savjeta, a nije mu bilo dovoljno ni to što je Savjetodavna grupa usaglasila ovaj dokument 5. januara ove godine, pa je napisao da se "nisu stekli uslovi" za održavanje ove sjednice.

Amidžić podsjeća da bez fiskalnog okvira nema ni funkcionalnog Zakona o budžetu institucija BiH za ovu godinu, jer je tako propisano Zakonom o finansiranju institucija BiH.

- Nikšić se nada da će se "uslovi steći" kada krnji Ustavni sud BiH donese odluku o tome da li je Vlada Republike Srpske, sa Savom Minićem na čelu, ustavna i legitimna. Ne mogu se oteti utisku da je sve ovo zapravo dio jednog šireg igrokaza u režiji stranaca i bošnjačkih političara, uz svesrdnu saradnju dijela opozicije iz Srpske - navodi Amiidžć.

On kaže da "Nikšić svojim postupkom već etiketira premijera Minića, jer iako se radi o krnjem Ustavnom sudu, možda nekada ipak prevladaju pravo i pravda".

- A poznato nam je odavno da se Nikšić povlačio po raznoraznim sudovima, pa bi najmanje trebalo da govori o nečijem legitimitetu i legalitetu, barem ne dok ne prođe saga zvana "Spengavanje" i Autoceste - ističe Amidžić.

S druge strane, dodaje on, konačno je neko otvoreno i jasno rekao da iz FBiH ne žele da sarađuju ni sa Republikom Srpskom ni sa institucijama BiH na dejtonskim principima.

- Jasno je da će nastaviti da odugovlače i koče, kao što se to već dešava u Upravnom odboru UIO BiH kroz glasanje Zijada Krnjića. Konačno je postalo jasno da nije važno ko iz koje partije dolazi, da li je kočničar iz SDP-a ili SDA važno je da glasa protiv - navodi Amidžić.

On naglašava da, dok Nikšić čeka odluke krnjeg Ustavnog suda, Vlada Republike Srpske radi punom parom i ispunjava zakonske obaveze u radu Fiskalnog savjeta BiH, kao i svi ostali članovi osim upravo Nikšića.

- Nikšić se ne obazire ni na upozorenja predsjedavajuće Savjeta ministara Borjane Krišto da bez budžeta nema ni finansiranja opštih izbora. On nastavlja da opstruiše sve što stigne - navodi Amidžić.

On kaže da ga politički ponašanje Nikšića i ostalih "trojkaša" ne iznenađuje.

- S političke tačke gledišta, moglo bi se reći da je ovo i razuman potez člana "trojkaške" vlade, jer su očigledno svjesni da je oktobar blizu i da se njihova vlast privodi kraju - zaključio je Amidžić.