Rukovodstvo SNSD-a podijelilo paketiće djeci u srpskim opštinama u FBiH

Rukovodstvo SNSD-a posjetilo je opštine Drvar, Glamoč, Bosansko Grahovo i Bosanski Petrovac, u kojima živi srpsko stanovništvo i tom prilikom djeci podijelilo novogodišnje paketiće.

U delegaciji SNSD-a bili su organizacioni sekretar stranke Igor Dodik, generalni sekretar Srđan Amidžić i predsjednica Aktiva žena SNSD-a Dušica Šolaja.

Organizacioni sekretar SNSD-a Igor Dodik izjavio je da je svaki osmijeh mališana potvrda da ovakve aktivnosti imaju smisla i da djeca u srpskim opštinama u Federaciji BiH nisu zapostavljena niti zaboravljena.

"Mali znak pažnje da ih obiđemo da vide da nisu zapostavljeni i zaboravljeni. Sekretarijat SNSD-a i Vlada Republike Srpske su izdvojili po milion KM za razvojne projekte i za stabilniji ambijent. Ovo nije jedina akcija koja smo radili u prethodnom periodu i sigurno je da ćemo da nastavimo. Ovo je nešto što nas usrećuje", rekao je Dodik.

Generalni sekretar SNSD-a Srđan Amidžić rekao je da se nada će u narednim godinama broj djece u ovim opštinama biti još veći.

"Ovo su prvi krajevi gdje su ljudi počeli da se vraćaju poslije rata i izbjeglištva i oni pokazuju najveću ljubav prema svom mjestu gde žive, ali sa druge strane nam šalju poruku da treba da cijenimo ono što imamo u Republici Srpskoj. Vjerujem da ćemo u sledećim godinama imati još veći broj mališana koji ćemo moći posjetiti", rekao je Amidžić.