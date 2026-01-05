Logo
Srpska bogatija za 16 beba

Izvor:

ATV

05.01.2026

07:47

Српска богатија за 16 беба
Foto: Pixabay

U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 16 beba, devet djevojčica i sedam dječaka, potvrđeno je Srni u porodilištima.

U porodilištima Banjaluka, Doboj i Bijeljina rođene su po četiri bebe, a u Prijedoru, Foči, Trebinju i Nevesinju po jedna.

Путеви, Источно Сарајево

Društvo

Obustavljen saobraćaj za teretna vozila preko planinskih prevoja

U Banjaluci i Bijeljini su rođene po tri djevojčice i dječak, Doboju četiri dječaka,

Prijedoru dječak, a u Foči, Trebinju i Nevesinju po djevojčica.

U porodilištima Gradiška, Istočno Sarajevo i Zvornik nije bilo poroda.

