Srpska bogatija za 16 beba

Izvor:
ATV
05.01.2026
07:47
Komentari:0
U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 16 beba, devet djevojčica i sedam dječaka, potvrđeno je Srni u porodilištima.
U porodilištima Banjaluka, Doboj i Bijeljina rođene su po četiri bebe, a u Prijedoru, Foči, Trebinju i Nevesinju po jedna.
U Banjaluci i Bijeljini su rođene po tri djevojčice i dječak, Doboju četiri dječaka,
Prijedoru dječak, a u Foči, Trebinju i Nevesinju po djevojčica.
U porodilištima Gradiška, Istočno Sarajevo i Zvornik nije bilo poroda.
