Počinje isplata: Spreman novac za mnoge penzionere u BiH

Stevan Lulić

04.01.2026

21:46

U ponedjeljak, 5. januara 2026. godine, u FBiH počinje isplata decembarskih penzija.

Najniža penzija za decembar iznosi 599,28 KM, zagarantovana 715,21 KM, dok je najviša penzija 2.996,40 KM, saopšteno je iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Vojislav Seselj

Srbija

Šešelj tvrdi: Miloševića su htjeli kao Madura, stavio sam benzin

Prosječna penzija korisnika samostalne penzije, kojih je na isplati za decembar 375.115, iznosi 761,91 KM.

Penziju za decembar primiće ukupno 465.132 korisnika, a potrebna sredstva za isplatu iznose oko 315,5 miliona KM.

penzije

Penzioneri

