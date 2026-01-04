Počinje isplata: Spreman novac za mnoge penzionere u BiH

Autor:Stevan Lulić
04.01.2026
21:46
Komentari:0
U ponedjeljak, 5. januara 2026. godine, u FBiH počinje isplata decembarskih penzija.
Najniža penzija za decembar iznosi 599,28 KM, zagarantovana 715,21 KM, dok je najviša penzija 2.996,40 KM, saopšteno je iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje.
Prosječna penzija korisnika samostalne penzije, kojih je na isplati za decembar 375.115, iznosi 761,91 KM.
Penziju za decembar primiće ukupno 465.132 korisnika, a potrebna sredstva za isplatu iznose oko 315,5 miliona KM.
