Nikolu pogodio zalutali metak - ostao nepokretan

Nikola Perišić (22) sjedio je na panju okružen porodicom i prijateljima u selu kod Priboja ne sluteći da baš u tim sekundama gleda smrti u oči.

Zalutali metak sa obližnje proslave jurio je pravo ka njemu. Završio je u njegovoj kičmi, a Nikola je pao pokošen kao da je na ratištu, a ne na pragu svoje kuće.

Neki kažu da je čak imao sreće, jer da je krenuo da ustaje samo sekundu kasnije, pogodio bi ga u lobanju i usmrtio na licu mjesta.

Ovako, pet godina nakon nesreće, Nikola živi, ali i dalje ne može samostalno da ustane iz invalidskih kolica, a put ka oporavku ostaje neizvjestan.

Sa svojih 18 godina bio je momak u punoj snazi spreman da se uhvati u koštac sa svijetom, da se prvi put zaljubi, da počne da radi, da pravi greške i da uči da živi sa njima.

Mogao je da radi sve isto što smo svi mi radili u njegovim godinama, umjesto toga on je morao da nauči kako da ne mrzi sam sebe, kako da se samostalno prebaci iz invalidskih kolica u krevet i to sve jer je neko riješio da puca na veselju.

"Sa mojom porodicom i komšijama sam kopao jedan kanal za vodu i svi smo sjeli da odmorimo. Ja sam se odmakao od stola i sjeo na panj. U jednom trenutku sam htio da ustanem i prilikom ustajanja smo sam čuo jedan tup udarac i pao sam odmah. Osjetio sam kao da se tona čelika na mene obrušila. Ja sam odmah pao, počeli su jaki bolovi, jaki trnci u nogama", prisjetio se Nikola ovog strašnog događaja za "Telegraf.rs".

Naredni sati za Nikolu i njegovu porodicu prošli su u magnovenju. Mislio je da ga je udarila struja, odmah je sjeo u kola, a roditelji su ga odveli u lokalnu bolnicu, zatim je prebačen u drugu bolnicu gdje je dobio šokantnu dijagnozu. Nikolu nije udarila struja, on je u kičmi imao metak.

"U Užicu mi je doktor na skeneru rekao da imam strani projektil u leđima i rekao mi je da liči na metak. Ja sam ostao začuđen, kako metak odjednom, nisam čuo pucanj, nisam ništa. Bilo je malo krvi iza vrata, ali vrlo malo. Tek su na skeneru ustanovili da je metak u leđima. Bio sam zaprepašćen. Rekao sam: 'Nije to moguće, struja me udarila', a oni su rekli: 'Ne, metak je'", ispričao je Nikola.

Njegovi roditelji su bili jako pogođeni saznanjem da je metak, koji niko u njihovoj blizini nije ispalio, pogodio njihovog sina. Zbog položaja metka u kičmi ljekari u Srbiji nisu mogli da ga operišu.

Rizik je preuzeo ljekar iz Priboja koji radi u Švajcarskoj. Dva mjeseca je Nikola u svojoj kičmi imao strano tijelo, prije nego što je napokon sve izvađeno. Nakon toga, Nikola je ostao u kolicima.

Urađeno je sve što su ljekari mogli da urade, sada je pred Nikolom ostalo samo vrijeme i mnogo vježbanja i rada.

"Što se tiče doktora, najbitnije je da je metak izvađen, pošto je on pravio pritisak i mogla je da krene infekcija. Metak je izvađen, poslije dva mjeseca, koliko je bio u meni. I ovaj, sad samo banje, rehabilitacije, vježbe i vrijeme. I ima pomaka, počeli su prsti stopala, malo iz koljena i tako, dobro je. Bitno da je krenulo, a ostalo...", rekao je Nikola.

I dok Nikola sada dva puta dnevno vježba, posljedice su ostale jako vidljive, ali ne samo na njegovom tijelu, tu su i na licu.

Na njegovom licu nema ni borice, a kada se smije njegova mladost postaje očigledna. Ipak, kad se prisjeti trenutaka kada se sve desilo u očima se vide tragovi težine, ljutnje i straha.

"U početku mi je bilo jako, jako teško. Kad vidim sebe u ogledalu, smuči mi se život. Jako teško je vidjeti sebe... Do juče na primjer sam išao, šetao, trčao, sve radio, a na primjer sutra sam ostao u kolicima. I to je bilo jako teško psihički da se prihvati to. Mene je baš strah, pošto sam ja tako nastradao, možda i opet može da se desi, pa bježim u kuću. Pa nisam znao da može tako nešto da se desi. Ne razmišljamo o takvim stvarima često. Ono što vas ne ubije, to vas ojača. Pa dosta me je ojačalo i sad drugačije gledam kroz život. Mislim, prije nisam toliko obraćao neku pažnju za nešto, sad je to sve drugačije", objasnio je Nikola.

Nije se samo Nikolin život potpuno promijenio. Cijela porodica morala je da promijeni navike i da se prilagodi novonastaloj situaciji. Morali su da se organizuju i raspodijele poslove tako da neko uvijek bude tu da pomogne Nikoli.

"Ranije sam se sa braćom družio napolju, igrali smo se. Sad je to, sad je malo drugačije, ali dobro, možemo da igramo šah i tako, prilagode se prema meni", objasnio je Nikola, a u njegovim riječima čula se gorčina koju niko ne treba da doživi, a kamoli dijete koje tek postaje odraslo.

Ipak, u porodici je vjera očvrsnula nakon ovog događaja, pa se i danas samo mole da se Nikola potpuno opravi.

"Meni je to jedina želja, da ustanem iz kolica i da mogu da se osamostalim, da ni od koga ne zavisim da mi pripomogne nešto. Pa to je najveća moja želja, da ustanem i da budem slobodan, da mogu sam da funkcionišem", ispričao je Nikola.

Nikolin slučaj jedinstven je pravni slučaj koji svoj epilog još uvijek nije dobio na sudu. Krivična prijava zbog učinjenih krivičnih djela, podnijeta od strane Nikolinog advokata Snežane Selaković iz Beograda, je odbačena sa obrazloženjem da se posljedica odnosno povreda desila na teritoriji Republike Srpske, zbog čega se tužilaštvo u Priboju oglasilo stvarno i mjesno nenadležnim za sprovođenje istrage, iako je metak ispaljen na teritoriji ove opštine.

"Nakon tri godine od kako se Nikola povrijedio, imamo zvanično otvorenu istragu, odnosno od aprila 2025. godine postoji otvorena istraga od strane Tužilaštva u Priboju, baš iz razloga što postoje indicije da je učinilac krivičnih djela na Nikolinu štetu djelovao sa teritorije Priboja, odnosno sa teritorije Republike Srbije, zbog čega je to tužilaštvo nadležno da postupa", objasnila je Snežana za "Telegraf.rs".

Pravni slučaj će se riješiti, sigurna je Nikolina advokatica, sigurni smo i mi, ali Nikolin život je mnogo drugačiji i nije sigurno kako će se promijeniti.

Ipak, osmijeh koji se promaja preko Nikolinog lica svjedoči o njegovoj snazi i volji da se izbori za normalan život. Ipak, za to su potrebna sredstva, pa je Nikola dio "Budi human" fondacije.

Ukoliko želite da mu pomognete da svoj život vrati na pravi put, to možete uraditi uplatom:

Dinarski račun broj 160-6000001381721-84,

Devizni račun broj 160-6000001381632-60,

IBAN: RS35160600000138163260,

SMS poruku sa brojem 1266 na broj 3030.