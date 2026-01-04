Moskva žestoko napadnuta: PVO radila bez pauze

Masovni neprijateljski napad bespilotnim letjelicama izveden je danas na Moskvu, a ruske snage protivvazdušne odbrane oborile su ukupno 24 drona koji su se kretali ka prijestonici, saopštio je gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin.

Napad je trajao od 15.40 do 17.31 časova, dok su vanredne službe odmah upućene na mjesta pada ruševina.

Prema navodima moskovskih vlasti, svi dronovi su presretnuti prije nego što su stigli do ciljeva u gradu.

"Službe za vanredne situacije rade na mjestu pada ruševina", rekao je Sobjanin, ne iznoseći podatke o eventualnim žrtvama ili materijalnoj šteti.

Vazdušni kolaps iznad Moskve i oblasti

Napad je izazvao ozbiljan poremećaj u civilnom vazdušnom saobraćaju.

Moskovski aerodromi su drugi dan zaredom radili u kriznom režimu, dok su letovi gotovo potpuno obustavljeni.

Prema procjenama iz avio-industrije, višesatni zastoji nanose štetu koja se mjeri stotinama miliona rubalja po satu.

Svjedoci navode da je nebo iznad grada praktično prazno, uz minimalan broj letjelica u vazduhu, dok se posljedice poremećaja u saobraćaju osjećaju i širom Moskovske oblasti.

Jeftini dronovi sa minimalnim punjenjem

U okolini Moskve zabilježena je pojačana aktivnost jeftinih bespilotnih letjelica sa minimalnim bojevim punjenjem, a kao dominantan tip pominje se model poznat pod nazivom "Čaklun".

Prema dostupnim informacijama, ovakve letjelice koriste se za masovne napade s ciljem zasićenja PVO i izazivanja ekonomskih i logističkih poremećaja.

Napad dolazi u trenutku oštre eskalacije globalnih tenzija, nakon američke vojne operacije u Venecueli, hapšenja predsjednika Nikolasa Madura i otvorenog premještanja fokusa Vašingtona ka Latinskoj Americi, ali i naglog pogoršanja situacije na Bliskom istoku.