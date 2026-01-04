Rubio: Ne treba nam venecuelanska nafta

04.01.2026
16:22
Komentari:1
Američki državni sekretar Marko Rubio rekao je da Sjedinjenim Državama ne treba venecuelanska nafta.
"Imamo dosta nafte u Sjedinjenim Državama. Ono što nećemo dozvoliti jeste da naftnu industriju u Venecueli kontrolišu protivnici SAD", rekao je Rubio u intervjuu za En-Bi-Si.
On je istakao da postoji potreba da se globalnim rivalima spriječi pristup resursima Venecuele.
"Nećemo dozvoliti da zapadna hemisfera bude baza za operacije protivnika, konkurenata i rivala SAD. Želimo da vidimo da prihodi od nafte te zemlje koriste narodu Venecuele", istakao je Rubio.
