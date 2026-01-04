Rubio: Ne treba nam venecuelanska nafta

Američki državni sekretar Marko Rubio rekao je da Sjedinjenim Državama ne treba venecuelanska nafta.

"Imamo dosta nafte u Sjedinjenim Državama. Ono što nećemo dozvoliti jeste da naftnu industriju u Venecueli kontrolišu protivnici SAD", rekao je Rubio u intervjuu za En-Bi-Si.

On je istakao da postoji potreba da se globalnim rivalima spriječi pristup resursima Venecuele.

"Nećemo dozvoliti da zapadna hemisfera bude baza za operacije protivnika, konkurenata i rivala SAD. Želimo da vidimo da prihodi od nafte te zemlje koriste narodu Venecuele", istakao je Rubio.