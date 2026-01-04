Logo
Large banner

Rubio: Ne treba nam venecuelanska nafta

04.01.2026

16:22

Komentari:

1
Рубио: Не треба нам венецуеланска нафта
Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Američki državni sekretar Marko Rubio rekao je da Sjedinjenim Državama ne treba venecuelanska nafta.

"Imamo dosta nafte u Sjedinjenim Državama. Ono što nećemo dozvoliti jeste da naftnu industriju u Venecueli kontrolišu protivnici SAD", rekao je Rubio u intervjuu za En-Bi-Si.

On je istakao da postoji potreba da se globalnim rivalima spriječi pristup resursima Venecuele.

Vatrogasci

Srbija

Zapalila se bandera, vatra zahvatila radnju - VIDEO

"Nećemo dozvoliti da zapadna hemisfera bude baza za operacije protivnika, konkurenata i rivala SAD. Želimo da vidimo da prihodi od nafte te zemlje koriste narodu Venecuele", istakao je Rubio.

Podijeli:

Tagovi:

Marko Rubio

Nafta

Venecuela

Komentari (1)
Large banner

Više iz rubrike

Кренуо да чисти снијег, па "откопао" комшију: Дјед нестао усред ноћи, детаљи су потресни

Svijet

Krenuo da čisti snijeg, pa "otkopao" komšiju: Djed nestao usred noći, detalji su potresni

4 h

0
Мушкарац убио двоје дјеце, па пресудио себи: Све се десило након свађе са женом

Svijet

Muškarac ubio dvoje djece, pa presudio sebi: Sve se desilo nakon svađe sa ženom

6 h

0
Отежана полијетања и слијетања авиона широм Грчке

Svijet

Otežana polijetanja i slijetanja aviona širom Grčke

7 h

0
У Швајцарској национални дан жалости 9. јануара

Svijet

U Švajcarskoj nacionalni dan žalosti 9. januara

7 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

33

Najskuplji kvadrat stana u ovom gradu ide i do 6.818 evra

18

27

Jelena Karleuša izazvala požar, šteta ogromna

18

20

Duge kolone putničkih vozila na graničnim prelazima

18

12

Suzana Mančić otkrila detalje orošavanja polnog organa

18

05

Dio Bijeljine ponovo bez grijanja

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner