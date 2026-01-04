Muškarac ubio dvoje djece, pa presudio sebi: Sve se desilo nakon svađe sa ženom

Dvoje djece, starosti 6 i 8 godina, pronađeno je mrtvo u jednom stanu u Rusiji, a za ubistvo se sumnjiči njihov otac, koji je potom izvršio samoubistvo.

Beživotna tijela djece pronađena u stanu u gradu Ust-Ilimsku, u Irkutskoj oblasti. Prema prvim informacijama, otac se sumnjiči da je djeci zadao ubodne rane oštrim predmetom, nakon čega je sam sebi nanio ubode.

BiH Upaljen alarm u BiH: Prijete katastrofalne poplave

Jezivo ubistvo dogodilo se u noći između 3. i 4. januara u stanu na ulici Karla Marksa.

Pretpostavlja se da je motiv bila ljubomora. Kako prenose mediji, prethodnog dana došlo je do sukoba između oca i majke mališana, nakon čega je žena otišla kod majke.

"Noću je muškarac zadao višestruke ubodne rane djeci, a zatim sebi. Kada su policijski službenici ušli u stan, djeca su bila mrtva. Sam muškarac je preminuo u bolnici", saopštio je guverner regiona Igor Kobzev.