Logo
Large banner

Muškarac ubio dvoje djece, pa presudio sebi: Sve se desilo nakon svađe sa ženom

Izvor:

Telegraf

04.01.2026

11:49

Komentari:

0
Мушкарац убио двоје дјеце, па пресудио себи: Све се десило након свађе са женом
Foto: cottonbro studio/Pexels

Dvoje djece, starosti 6 i 8 godina, pronađeno je mrtvo u jednom stanu u Rusiji, a za ubistvo se sumnjiči njihov otac, koji je potom izvršio samoubistvo.

Beživotna tijela djece pronađena u stanu u gradu Ust-Ilimsku, u Irkutskoj oblasti. Prema prvim informacijama, otac se sumnjiči da je djeci zadao ubodne rane oštrim predmetom, nakon čega je sam sebi nanio ubode.

ilu-kisa-vjetar-150925

BiH

Upaljen alarm u BiH: Prijete katastrofalne poplave

Jezivo ubistvo dogodilo se u noći između 3. i 4. januara u stanu na ulici Karla Marksa.

Pretpostavlja se da je motiv bila ljubomora. Kako prenose mediji, prethodnog dana došlo je do sukoba između oca i majke mališana, nakon čega je žena otišla kod majke.

"Noću je muškarac zadao višestruke ubodne rane djeci, a zatim sebi. Kada su policijski službenici ušli u stan, djeca su bila mrtva. Sam muškarac je preminuo u bolnici", saopštio je guverner regiona Igor Kobzev.

Podijeli:

Tagovi:

Ubistvo

Rusija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Снијег паралисао Хрватску, на снази забране саобраћаја

Region

Snijeg paralisao Hrvatsku, na snazi zabrane saobraćaja

1 h

0
МУП издао хитно упозорење возачима

Srbija

MUP izdao hitno upozorenje vozačima

1 h

0
Ова врста рибе се не чисти и можете је спремити ''за час''

Savjeti

Ova vrsta ribe se ne čisti i možete je spremiti ''za čas''

1 h

0
Отежана полијетања и слијетања авиона широм Грчке

Svijet

Otežana polijetanja i slijetanja aviona širom Grčke

1 h

0

Više iz rubrike

Отежана полијетања и слијетања авиона широм Грчке

Svijet

Otežana polijetanja i slijetanja aviona širom Grčke

1 h

0
У Швајцарској национални дан жалости 9. јануара

Svijet

U Švajcarskoj nacionalni dan žalosti 9. januara

2 h

0
Идентификовано још 16 тијела страдалих у Кран-Монтани

Svijet

Identifikovano još 16 tijela stradalih u Kran-Montani

2 h

0
Млади фудбалер показао невјероватну храброст: Улетио у ноћни клуб да извуче дјевојку из пожара

Svijet

Mladi fudbaler pokazao nevjerovatnu hrabrost: Uletio u noćni klub da izvuče djevojku iz požara

2 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

55

Župljanin: Srpska - najveća svetinja koju će srpski narod čuvati

12

49

Aleksandra Prijović: Skoro svi su me zaboravili kada sam bila trudna

12

49

Zbog čega je opasna prekomjerna upotreba antibiotika?

12

32

Leonardo Dikaprio zaglavljen na poznatom ostrvu

12

29

Jutjub na meti ozbiljnih kritika

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner