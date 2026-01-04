Muškarac ubio dvoje djece, pa presudio sebi: Sve se desilo nakon svađe sa ženom

Izvor:
Telegraf
04.01.2026
11:49
Komentari:0
Dvoje djece, starosti 6 i 8 godina, pronađeno je mrtvo u jednom stanu u Rusiji, a za ubistvo se sumnjiči njihov otac, koji je potom izvršio samoubistvo.
Beživotna tijela djece pronađena u stanu u gradu Ust-Ilimsku, u Irkutskoj oblasti. Prema prvim informacijama, otac se sumnjiči da je djeci zadao ubodne rane oštrim predmetom, nakon čega je sam sebi nanio ubode.
Jezivo ubistvo dogodilo se u noći između 3. i 4. januara u stanu na ulici Karla Marksa.
Pretpostavlja se da je motiv bila ljubomora. Kako prenose mediji, prethodnog dana došlo je do sukoba između oca i majke mališana, nakon čega je žena otišla kod majke.
"Noću je muškarac zadao višestruke ubodne rane djeci, a zatim sebi. Kada su policijski službenici ušli u stan, djeca su bila mrtva. Sam muškarac je preminuo u bolnici", saopštio je guverner regiona Igor Kobzev.
