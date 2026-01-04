Logo
Large banner

U Švajcarskoj nacionalni dan žalosti 9. januara

Izvor:

SRNA

04.01.2026

10:55

Komentari:

0
У Швајцарској национални дан жалости 9. јануара
Foto: Pixabay

Švajcarske vlasti planiraju da 9. januar proglase nacionalnim danom žalosti povodom tragedije u skijaškom centru Kran-Montana, gdje je u požaru u novogodišnjoj noći stradalo 47 ljudi, a 119 je povrijeđeno, izjavio je predsjednik Švajcarske Gi Parmelin.

- Savezne vlasti, zajedno sa švajcarskim crkvama, planiraju da 9. januara bude nacionalni dan žalosti - rekao je Parmelin u intervjuu za list "Tages ancajger".

Швајцарска дан жалости

Svijet

Identifikovano još 16 tijela stradalih u Kran-Montani

On je naveo da će na Dan žalosti u 14.00 časova zvoniti zvona u svim crkvama u Švajcarskoj.

Požar se dogodio u novogodišnjoj noći u baru "Konstelasion" u popularnom alpskom skijalištu Kran-Montana. Poginulo je 47 lica, a 119 je povrijeđeno.

Do sada je identifikovano 24 žrtava.

Tužilaštvo vjeruje da je uzrok požara nepažljivo rukovanje svijećama ili vatrometom.

sarajevo vazduh zagadjenost

BiH

Građani se guše u smogu: Nezdrav vazduh u više gradova širom BiH

Pokrenuta je krivična istraga protiv dva vlasnika objekta, optuživši ih za ubistvo iz nehata.

Podijeli:

Tagovi:

Švajcarska

dan žalosti

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Земљотрес у Црној Гори: Ево гдје се затресло тло

Region

Zemljotres u Crnoj Gori: Evo gdje se zatreslo tlo

2 h

0
Познато стање дјечака на којег је пала сајла током скијања на Бјелашници

Hronika

Poznato stanje dječaka na kojeg je pala sajla tokom skijanja na Bjelašnici

2 h

0
Млади фудбалер показао невјероватну храброст: Улетио у ноћни клуб да извуче дјевојку из пожара

Svijet

Mladi fudbaler pokazao nevjerovatnu hrabrost: Uletio u noćni klub da izvuče djevojku iz požara

2 h

0
FZO Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske

Društvo

Osiguranicima FZO Srpske dostupno 20 novih zdravstvenih usluga

2 h

0

Više iz rubrike

Идентификовано још 16 тијела страдалих у Кран-Монтани

Svijet

Identifikovano još 16 tijela stradalih u Kran-Montani

2 h

0
Млади фудбалер показао невјероватну храброст: Улетио у ноћни клуб да извуче дјевојку из пожара

Svijet

Mladi fudbaler pokazao nevjerovatnu hrabrost: Uletio u noćni klub da izvuče djevojku iz požara

2 h

0
Менаџери швајцарског бара под истрагом, осумњичени за убиство из нехата

Svijet

Menadžeri švajcarskog bara pod istragom, osumnjičeni za ubistvo iz nehata

2 h

0
Хиљаде туриста заробљено на Карибима након обуставе летова због хапшења Мадура

Svijet

Hiljade turista zarobljeno na Karibima nakon obustave letova zbog hapšenja Madura

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

55

Župljanin: Srpska - najveća svetinja koju će srpski narod čuvati

12

49

Aleksandra Prijović: Skoro svi su me zaboravili kada sam bila trudna

12

49

Zbog čega je opasna prekomjerna upotreba antibiotika?

12

32

Leonardo Dikaprio zaglavljen na poznatom ostrvu

12

29

Jutjub na meti ozbiljnih kritika

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner