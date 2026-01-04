U Švajcarskoj nacionalni dan žalosti 9. januara

Izvor:
Švajcarske vlasti planiraju da 9. januar proglase nacionalnim danom žalosti povodom tragedije u skijaškom centru Kran-Montana, gdje je u požaru u novogodišnjoj noći stradalo 47 ljudi, a 119 je povrijeđeno, izjavio je predsjednik Švajcarske Gi Parmelin.
- Savezne vlasti, zajedno sa švajcarskim crkvama, planiraju da 9. januara bude nacionalni dan žalosti - rekao je Parmelin u intervjuu za list "Tages ancajger".
On je naveo da će na Dan žalosti u 14.00 časova zvoniti zvona u svim crkvama u Švajcarskoj.
Požar se dogodio u novogodišnjoj noći u baru "Konstelasion" u popularnom alpskom skijalištu Kran-Montana. Poginulo je 47 lica, a 119 je povrijeđeno.
Do sada je identifikovano 24 žrtava.
Tužilaštvo vjeruje da je uzrok požara nepažljivo rukovanje svijećama ili vatrometom.
Pokrenuta je krivična istraga protiv dva vlasnika objekta, optuživši ih za ubistvo iz nehata.
