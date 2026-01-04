Hiljade turista zarobljeno na Karibima nakon obustave letova zbog hapšenja Madura

Hiljade turista ostalo je zarobljeno na Karibima nakon što su Sjedinjene Američke Države izvele vojnu operaciju koja je rezultirala hapšenjem venecuelanskog predsjednika Nikolasa Madura, objavio je Dejli mejl.

Letovi su obustavljeni do i sa 19 karipskih ostrva, uključujući popularna odredišta poput Sent Tomasa, Arube i Portorika.

Američki turisti su saznali da su njihovi letovi otkazani zbog zatvaranja vazdušnog prostora oko Venecuele, a mnogi nisu povezali otkazivanje letova sa operacijom koja je dovela do Madurovog hapšenja.

Jedan turista, koji je boravio na Sent Tomasu, požalio se da je morao da plati 1.600 dolara za dodatnu noć u hotelu.

Delta Erlajns je obavijestila putnike da će izdati popust na karte, ali nije dala jasne informacije o pokrivanju troškova smještaja.

Prema podacima, 19 aerodroma širom Kariba je pogođeno otkazivanjem letova, uključujući aerodrome u Američkim i Britanskim Djevičanskim Ostrvima, Portoriku, Svetom Martinu i drugim popularnim destinacijama.

U međuvremenu, venecuelanski migranti širom Kariba su slavili hapšenje Madura, piše Dejli mejl.