Na današnji praznik djeca vezuju očeve: Evo kakva se simbolika krije iza ovog običaja

Izvor:

Žena Blic

04.01.2026

08:23

На данашњи празник дјеца везују очеве: Ево каква се симболика крије иза овог обичаја
Foto: ATV

Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici slave danas praznik posvećen očevima - Oci, koji se obilježava posljednje nedjelje pred Božić (7. januar). Običaj je da danas djeca vezuju očeve kanapom, a simbolika je sljedeća.

Očevima ili Ocima završava se ciklus porodičnih praznika koji najavljuju obilježavanje rođenja sina Božijeg odnosno Božić.

Na ovaj dan djeca vezuju svoje očeve ali i djedove, odnosno vezuju im noge vezuju kanapom, a ovi se odvezuju tako što ih daruju unaprijed pripremljenim poklonom. Isti običaj prati i Materice, praznik koji se obilježava dvije nedjelje uoči Božića.

Dan se provodi u dobrom raspoloženju i slavlju, uz svečani, a zbog Božićnjeg posta, obavezno posni ručak. Ovo je najveći praznik očeva u godini i veoma se poštuje, posebno u seoskim sredinama.

Ranije je otkup za vezivanje mogao da bude voće, slatkiš ili poneki odjevni predmet, danas se djeci uglavnom daje nešto novca, određena igračka, knjiga... Najvažnija je simbolika.

Praznik nas podsjeća koliki je blagoslov biti otac i kolika je obaveza, i pred Bogom i pred ljudima, biti primjer, uzor svojoj djeci, i to pravednim stilom života.

U pojedinim krajevima zemlje običaj je da se ode na groblje i upali svijeća preminulim očevima i ostalim precima, tako se povezuju sve generacije roditelja i djece unazad, do starozavjetnih očeva, prema vjerovanju.

