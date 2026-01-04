Logo
Large banner

Obistinile se najgore slutnje nakon požara u baru: Stefan pronađen mrtav

Izvor:

Kurir

04.01.2026

08:05

Komentari:

0
Ватра пожар варнице
Foto: Miriam Espacio/Pexels

Stefan Ivanović (31), Srbin koji je nestao nakon požara u noćnom klubu "Le Konstelejšn" u švajcarskom skijalištu Kran-Montana, pronađen je mrtav, potvrdila je njegova rođaka za Kurir.

Stefanova porodica prethodno je poslala DNK uzorak.

Stefanova rođaka je u ranije istakla i da se u domaćim i stranim medijima samo spekuliše o brojkama, koje su prema njihovim informacijama mnogo veće.

horoskop

Zanimljivosti

Šta nam zvijezde donose danas?

"Broj nestalih lica iz minuta u minut raste. Porodice i danas prijavljuju nestanak članova u novogodišnjoj noći, za koje sumnjaju da su bili u baru koji je izgorio. Nažalost, sigurna sam da je broj žrtava mnogo veći nego što se spekuliše", otkrila je ona, prenosi Kurir.

Podijeli:

Tagovi:

pronađeno tijelo

požar

Švajcarska

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Шта нам звијезде доносе данас?

Zanimljivosti

Šta nam zvijezde donose danas?

4 h

0
Наранџасто упозорење због обилних падавина и новог снијега

Društvo

Narandžasto upozorenje zbog obilnih padavina i novog snijega

4 h

0
Сједница УН

Svijet

Venecuela traži hitnu sjednicu UN

4 h

0
Делси Родригез преузела функцију предсједника Венецуеле

Svijet

Delsi Rodrigez privremeno preuzela dužnost predsjednika Venecuele

4 h

0

Više iz rubrike

Чеда Јовановић открио шта му је Милошевић посљедње рекао

Srbija

Čeda Jovanović otkrio šta mu je Milošević posljednje rekao

15 h

1
Путујете кроз Србију - уведене велике промјене на ауто-путевима

Srbija

Putujete kroz Srbiju - uvedene velike promjene na auto-putevima

16 h

0
Снијег направио хаос у Србији

Srbija

Kolaps u Srbiji: Snijeg napravio veliki haos

18 h

0
Драматично упозорење РХМЗ: Могуће повреде и блокаде

Srbija

Dramatično upozorenje RHMZ: Moguće povrede i blokade

19 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

49

Aleksandra Prijović: Skoro svi su me zaboravili kada sam bila trudna

12

49

Zbog čega je opasna prekomjerna upotreba antibiotika?

12

32

Leonardo Dikaprio zaglavljen na poznatom ostrvu

12

29

Jutjub na meti ozbiljnih kritika

12

15

Preminuo Milorad Kosanović

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner