Dramatično upozorenje RHMZ: Moguće povrede i blokade

Izvor:
ATV
03.01.2026
17:21
RHMZ Srbije od subote ujutro ne prestaje da niže upozorenja, a čini se da je ovih dana pred nama jedan opaki zimski scenario!
Kako su najavili, od 4. do 7. januara 2026. godine očekuju se obilne padavine u vidu vlažnog snijega, kao i lokalna pojava ledene kiše, što može izazvati ozbiljne probleme širom zemlje.
Prema najnovijem upozorenju RHMZ, najintenzivnije padavine očekuju se u centralnom pojasu zemlje - od zapadne i jugozapadne Srbije, preko Beograda, Šumadije, Pomoravlja i Homolja, dalje ka istoku - Timočkoj i Negotinskoj Krajini, i to povremeno sa vlažnim snijegom.
"Pa se u nedjelju, 4. januara, očekuje formiranje, odnosno povećanje snježnog pokrivača visine od 10 do 20 centimetara, lokalno i 30", dodaju iz RHMZ.
Takođe, u istoj oblasti u nedjelju u večernjim i noćnim satima, kao i početkom sljedeće sedmice, od 5. do 7. januara, kako navode, očekuje se lokalna pojava ledene kiše, dok se dalje povećanje snježnog pokrivača očekuje samo na sjeveru i zapadu zemlje.
"Mogući su problemi u saobraćaju i snabdijevanju stanovništva životnim namirnicama, toplotnom i električnom energijom (moguća totalna blokada saobraćaja), moguće velike štete na prenosnim sistemima - dalekovodima, povrede pješaka, oštećenje stabala - štete na šumama, drveću u parkovima i individualnom drveću (lomljenje grana). Usljed taloženja i zaleđivanja moguće su štete i na sistemima električne željeznice, žičarama, TV tornjevima i drugim antenskim stubovima", upozorava RHMZ.
Posebno upozorenje RHMZ je izdao i za Beograd zbog formiranja snježnog pokrivača i ledne kiše.
"U nedjelju na području Beograda oblačno i hladno sa vlažnim snijegom uz snježni pokrivač visine od 10 do 20 centimetara. Početkom sljedeće sedmice, od 5. do 7. januara, očekuje se i lokalna pojava ledene kiše", upozorili su.
