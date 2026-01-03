Logo
Large banner

Dramatično upozorenje RHMZ: Moguće povrede i blokade

Izvor:

ATV

03.01.2026

17:21

Komentari:

0
Драматично упозорење РХМЗ: Могуће повреде и блокаде
Foto: ATV

RHMZ Srbije od subote ujutro ne prestaje da niže upozorenja, a čini se da je ovih dana pred nama jedan opaki zimski scenario!

Kako su najavili, od 4. do 7. januara 2026. godine očekuju se obilne padavine u vidu vlažnog snijega, kao i lokalna pojava ledene kiše, što može izazvati ozbiljne probleme širom zemlje.

645a98cac1682 Policija Srbija

Hronika

Tijelo pronađeno na autobuskom stajalištu

Prema najnovijem upozorenju RHMZ, najintenzivnije padavine očekuju se u centralnom pojasu zemlje - od zapadne i jugozapadne Srbije, preko Beograda, Šumadije, Pomoravlja i Homolja, dalje ka istoku - Timočkoj i Negotinskoj Krajini, i to povremeno sa vlažnim snijegom.

"Pa se u nedjelju, 4. januara, očekuje formiranje, odnosno povećanje snježnog pokrivača visine od 10 do 20 centimetara, lokalno i 30", dodaju iz RHMZ.

Nikad dramatičnije upozorenje RHMZ

Takođe, u istoj oblasti u nedjelju u večernjim i noćnim satima, kao i početkom sljedeće sedmice, od 5. do 7. januara, kako navode, očekuje se lokalna pojava ledene kiše, dok se dalje povećanje snježnog pokrivača očekuje samo na sjeveru i zapadu zemlje.

Ilu-sat-030925

Nauka i tehnologija

Planeta se mijenja: Dan više neće trajati 24 sata

"Mogući su problemi u saobraćaju i snabdijevanju stanovništva životnim namirnicama, toplotnom i električnom energijom (moguća totalna blokada saobraćaja), moguće velike štete na prenosnim sistemima - dalekovodima, povrede pješaka, oštećenje stabala - štete na šumama, drveću u parkovima i individualnom drveću (lomljenje grana). Usljed taloženja i zaleđivanja moguće su štete i na sistemima električne željeznice, žičarama, TV tornjevima i drugim antenskim stubovima", upozorava RHMZ.

Posebno upozorenje za Beograd

Posebno upozorenje RHMZ je izdao i za Beograd zbog formiranja snježnog pokrivača i ledne kiše.

Николас Мадуро

Svijet

''Oglasio se'' Nikolas Maduro: Nametanje kolonijalnog rata

"U nedjelju na području Beograda oblačno i hladno sa vlažnim snijegom uz snježni pokrivač visine od 10 do 20 centimetara. Početkom sljedeće sedmice, od 5. do 7. januara, očekuje se i lokalna pojava ledene kiše", upozorili su.

Podijeli:

Tagovi:

nevrijeme

Vrijeme

Snijeg

Srbija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Туга на почетку године: Преминуо чувени Србин Борко Крунић

Fudbal

Tuga na početku godine: Preminuo čuveni Srbin Borko Krunić

2 h

0
Николас Мадуро предсједник Венецуеле

Svijet

Uhvaćeni na spavanju: Evo kako je uhapšen Maduro i njegova supruga

2 h

2
Божић је на прагу: Колико коштају јагњетина и прасетина

Ekonomija

Božić je na pragu: Koliko koštaju jagnjetina i prasetina

3 h

0
Сви изненађени: Станија показала лице без филтера и шминке

Scena

Svi iznenađeni: Stanija pokazala lice bez filtera i šminke

2 h

0

Više iz rubrike

Земљотрес у Србији

Srbija

Zemljotres u Srbiji

9 h

0
Нису успјели да га задрже: Човјек скочио са Панчевачког моста, брзо га извукли

Srbija

Nisu uspjeli da ga zadrže: Čovjek skočio sa Pančevačkog mosta, brzo ga izvukli

1 d

0
Зграда балкони

Srbija

Jezivo! Dok je Hitna pokušavala da oživi djevojku, mladić potrčao ka prozoru i skočio u smrt

1 d

0
Ужасан почетак године: Младић скочио са 9. спрата након што му је дјевојка умрла пред очима

Srbija

Užasan početak godine: Mladić skočio sa 9. sprata nakon što mu je djevojka umrla pred očima

2 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

58

Savjet njemačkih majstora za hladne noći: Ovo treba da držite u autu

18

57

Centralne vijesti, 03.01.2026.

18

51

Todor je prva beba rođena u ovoj godini u Prijedoru

18

38

Ovo je jedinica koja je zarobila Nikolasa Madura

18

27

Katarina Grujić završila u bolnici - otkazan nastup

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner