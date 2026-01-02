Logo
Nisu uspjeli da ga zadrže: Čovjek skočio sa Pančevačkog mosta, brzo ga izvukli

Telegraf

02.01.2026

16:24

Нису успјели да га задрже: Човјек скочио са Панчевачког моста, брзо га извукли
Foto: Pexels

Jedan muškarac je danas skočio sa Pančevačkog mosta u Dunav, ali je brzom reakcijom izvučen na obalu.

Prava drama se odigrala u popodnevnim časovima kada je muškarac stao na most, u namjeri da skoči. Prolaznici su ubrzo reagovali i pokušali da ga zadrže, ali je muškarac pao u Dunav.

Prema nezvaničnim informacijama, nepoznati muškarac je izvučen na obalu Dunava u svjesnom stanju, a njega je preuzela ekipa Hitne pomoći koja ga je prevezla u bolnicu.

Čuveni spasilac opisao dramu

- Kao da sam osjetio šta slijedi. Bio sam sve vrijeme u restoranu "Konoba" i poslali su me u nabavku. Vozio sam preko Pančevca i pomislio "sad će nešto da se desi". Tad su me pozvali iz "Konobe" i rekli "neki mali hoće da skoči, drže ga svi, a on se opire" - priča Renato za Telegraf.

U momentu kada se Renato vratio do Pančevačkog mosta, drama se završila, srećom bez jezivih posljedica. Momak je uspio da se otrgne i upadne u rijeku, ali je riječna policija stigla ubrzo na lice mjesta i uspjela da ga spasi.

- Danas smo trebali da izvučemo čamce iz vode, ali pošto je veoma hladan dan odlučio sam da ipak to pomerimo za neki drugi dan. Prosto sam predosetio ovako nešto - rekao je Renato Grbić.

skočio s mosta

Pančevački most

Pančevo

