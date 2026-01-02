Četvoro Srba teško povrijeđeno u požaru u Švajcarskoj

Švajcarske vlasti su na konferenciji za medije, koje je počela nešto poslije 15.15 časova, pružili nove informacije o tragediji koja se dogodila tokom proslave Nove godine u skijalištu Kran-Montana. Među najnovijim podacima, u požaru je povrijeđeno četvoro Srba.

Predsjednik Državnog savjeta Matijas Rejnard se prvo obratio ožalošćenim porodicama. Izvinio se zbog gotovo nepodnošljivog perioda čekanja i neizvesnosti.

"Naši timovi daju sve od sebe od početka", naglasio je vladin savjetnik. Zahvalio se ostalim kantonima koji su pružili pomoć. Na primjer, Univerzitetska bolnica u Lozani primila je više od 20 pacijenata.

Pacijenti se sada prebacuju u inostranstvo.

Rejnard je najavio da će ne samo zastave u Bernu, već i švajcarske zastave svih ambasada širom svijeta biti spuštene na pola koplja. Državni savjet je takođe izrazio zahvalnost na međunarodnoj podršci.

"Solidarnost djeluje", rekao je on.

Dodao je da je Italija, na primjer, već primila neke pacijente. Nekoliko desetina žrtava opekotina je već prebačeno ili je u procesu prebacivanja u inostranstvo.

I dalje "oko 40 smrtnih slučajeva"

Rejnard ponovo pominje brojku od "približno 40 smrtnih slučajeva", tako da još uvijek nema ažuriranja o ovom broju. Rejnard zahvaljuje osoblju bolnice u Sionu. Mnogi zaposleni su prekinuli svoje odmore kako bi pružili podršku.

"Ove brojke su duboko zabrinjavajuće", dodaje on.

Povrijeđeno 119 ljudi

On potvrđuje da je u požaru povrijeđeno najmanje 119 ljudi, od kojih je polovina zbrinuta u bolnici u Valeu.

Komandant policije Frederik Žisler objašnjava da kantonalna policija Valea intenzivno radi od katastrofe kako bi pronašla „legitimne odgovore“ na mnoga pitanja koja su se pojavila nakon požara.

Među povrijeđenima četvoro Srba

On izvještava o 119 povrijeđenih. Njih 113 je već formalno identifikovano. 71 osoba su Švajcarci, 14 Francuza, 11 Italijana, 4 Srba, 1 BiH, 1 Belgijanac, 1 Luksemburžanin, 1 Poljak i 1 Portugalac. Nacionalnost 14 osoba još nije utvrđena. Trenutno ima 40 smrtnih slučajeva.

"Proces formalne identifikacije se odvija punom parom", kaže Žisler.

Požar je, čini se, krenuo od prskalica na bocama šampanjca

Državni tužilac kantona Vale Beatris Pilud rekla je da tužilaštvo intenzivno radi na utvrđivanju okolnosti ove tragedije.

"Prema dosadašnjim saznanjima, požar je verovatno krenuo od prskalica, odnosno baklji, koje su bile postavljene na boce šampanjca. Približili su ih plafonu, nakon čega je došlo do takozvanog flashovera i vatra se veoma brzo proširila”, rekla je Pilud.

Prvi prioritet: Identifikacija žrtava

Pilud objašnjava da je u istragu uključeno oko 30 ljudi.

"Naš prioritet ostaje identifikacija pokojnika kako bi porodice mogle da započnu proces tugovanja", kaže Pilud.

Glavni inspektor Pjer-Antoan Lenžen takođe govori o organizaciji procesa identifikacije. Među uključenima su i stomatolozi.

"Zatim moramo da vratimo ispravna tijela porodicama", kaže Lenžen. U proces identifikacije je uključeno i oko 30 ljudi. Pored zuba, DNK i odjeće, pregledaju se i predmeti koje su žrtve nosile sa sobom. Za svaku preminulu osobu se sastavlja dosije.

Da podsjetimo, požar je izbio 1. januara oko 1.30 sati dok je veliki broj ljudi, pogotovo mladih, slavilo doček Nove godine, prenosi Telegraf.