Orban: Bezbjedna i mirna Mađarska je ključ stabilne budućnosti

Bezbjedna i mirna Mađarska je ključ stabilne budućnosti izjavio je danas mađarski premijer Viktor Orban.

On je podijelio video snimak u kome Danijel Šandor Kovač, gradonačelnik opštine Geberjen i poslanik u Skupštini županije Sabolč-Satmar-Bereg, govore o tome kako se sada živi u bezbjednoj i mirnoj Mađarskoj, prenosi Mađar nemzet.

Prema riječima gradonačelnika Geberjena, jedna od najvažnijih mjera nacionalne vlade bila je antimigraciona politika i postavljanje granične ograde, koja garantuje miran svakodnevni život.

Danijel Šandor Kovač je govoreći o rusko-ukrajinskom ratu, kazao da mir može da se postigne brzo ako se mirovnoj koaliciji koja se formira na globalnom nivou da što veća težina i ako lideri zapadnoevropskih zemalja konačno shvate da mir može da se postigne samo na taj način.

Antiratni mitinzi održani su pred punim salama na svim lokacijama, što jasno pokazuje da mnogi ljudi staju iza stava za mir, navodi list.

Vrhunac događaja bio je pojavljivanje Orbana, koji je svaki put davao detaljnu procjenu spoljnopolitičke i unutrašnje političke situacije.