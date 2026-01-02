Logo
Large banner

Orban: Bezbjedna i mirna Mađarska je ključ stabilne budućnosti

02.01.2026

15:31

Komentari:

0
Орбан: Безбједна и мирна Мађарска је кључ стабилне будућности
Foto: Tanjug/AP

Bezbjedna i mirna Mađarska je ključ stabilne budućnosti izjavio je danas mađarski premijer Viktor Orban.

On je podijelio video snimak u kome Danijel Šandor Kovač, gradonačelnik opštine Geberjen i poslanik u Skupštini županije Sabolč-Satmar-Bereg, govore o tome kako se sada živi u bezbjednoj i mirnoj Mađarskoj, prenosi Mađar nemzet.

Prema riječima gradonačelnika Geberjena, jedna od najvažnijih mjera nacionalne vlade bila je antimigraciona politika i postavljanje granične ograde, koja garantuje miran svakodnevni život.

Danijel Šandor Kovač je govoreći o rusko-ukrajinskom ratu, kazao da mir može da se postigne brzo ako se mirovnoj koaliciji koja se formira na globalnom nivou da što veća težina i ako lideri zapadnoevropskih zemalja konačno shvate da mir može da se postigne samo na taj način.

Antiratni mitinzi održani su pred punim salama na svim lokacijama, što jasno pokazuje da mnogi ljudi staju iza stava za mir, navodi list.

Vrhunac događaja bio je pojavljivanje Orbana, koji je svaki put davao detaljnu procjenu spoljnopolitičke i unutrašnje političke situacije.

Podijeli:

Tagovi:

Mađarska

Viktor Orban

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Шест глобалних сценарија за 2026. годину

Svijet

Šest globalnih scenarija za 2026. godinu

2 h

0
Зеленски именовао шефа предсједничког кабинета

Svijet

Zelenski imenovao šefa predsjedničkog kabineta

3 h

0
Директор болнице: Лијечење повријеђених у тешкој несрећи би могло да траје мјесецима

Svijet

Direktor bolnice: Liječenje povrijeđenih u teškoj nesreći bi moglo da traje mjesecima

2 h

0
Новинар Дарко Гавриловић

Društvo

Sahranjen novinar Darko Gavrilović

2 h

0

Više iz rubrike

Директор болнице: Лијечење повријеђених у тешкој несрећи би могло да траје мјесецима

Svijet

Direktor bolnice: Liječenje povrijeđenih u teškoj nesreći bi moglo da traje mjesecima

2 h

0
Шест глобалних сценарија за 2026. годину

Svijet

Šest globalnih scenarija za 2026. godinu

2 h

0
Зеленски именовао шефа предсједничког кабинета

Svijet

Zelenski imenovao šefa predsjedničkog kabineta

3 h

0
Десет особа отровано у Њемачкој: Средство за чишћење им сервирано као пиће

Svijet

Deset osoba otrovano u Njemačkoj: Sredstvo za čišćenje im servirano kao piće

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

24

Nema velike potražnje za božićnim pečenicama, evo šta je razlog

17

13

Tužilaštvo otkrilo šta je izazvalo požar: Najmanje 47 osoba poginulo u Švajcarskoj

16

59

Evo ko će zamijeniti Kirila Budanova

16

59

Preminuo bivši predsjednik Vlade Srpske Vladimir Lukić

16

50

Oglasila se predsjednica Meksika nakon jakog zemljotresa

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner