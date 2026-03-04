Oglasila se Vlada Srpske: Preduzeti hitne mjere!

Vlada Republike Srpske prihvatila je danas, na telefonskoj sjednici, Informaciju o potrebi evakuacije naših građana sa područja država pogođenim oružanim sukobima na Bliskom istoku.

"Vlada smatra da je potrebno preduzeti hitne mjere za organizaciju povratka naših građana koji se nalaze na teritoriji država pogođenim oružanim sukobima na Bliskom istoku", navodi se iz Vlade i dodaje:

"Vlada Republike Srpske zahtjeva od Savjeta ministara BiH da angažuje sve neophodne resurse u cilju bezbjednog povratka naših građana sa područja iz ovog zaključka."

Traže povratnu informaciju o postupanju

Takođe, Vlada traži povratnu informaciju o postupanju Savjeta ministara BiH u vezi preduzimanja aktivnosti iz ovog zaključka.

"Vlada Republike Srpske preduzeće sve neophodne mjere radi evakuacije naših građana koje se nalaze na području Bliskog istoka ukoliko Savjet ministara BiH ne preduzmu ili ne planiraju preduzeti mjere iz ovog zaključka", navode iz Vlade.