Oglasio se sud u Banjaluci o zahtjevu Uzunovićeve za brisanje Dodika iz registra

Autor:

ATV

04.03.2026

15:30

Огласио се суд у Бањалуци о захтјеву Узуновићеве за брисање Додика из регистра

Osnovni sud u Banjaluci zaprimio je zahtjev Sene Uzunović, sudije Suda BiH, za brisanje Milorada Dodika iz registra kao predsjednika SNSD-a.

"Dana 02.03.2026. godine Osnovni sud u Banjaluci je zaprimio podnesak iz Suda BiH, a na isti će se u zakonskom roku dostaviti odgovor", odgovorili su na upit ATV.

Uzunović je novi dopis poslala 27. februara Osnovnom sudu u Banjaluci u kojoj je dostavila i prvostepenu i pravosnažnu presudu.

Naime, ona smatra da prema pravnim posljedicama presude, on ne može obavljati poziciju predsjednika stranke, prenose federalni mediji.

Ona je i ranije dala svoje tumačenje da on ne može obavljati ni poziciju predsjednika stranke, a onda je došlo do prepiski između CIK-a BiH i Osnovnog suda u Banjaluci.

CIK se proglasio nenadležnim, a Sud nije izbrisao Dodika kao ovlašteno lica za zastupanje SNSD-a iz registra političkih organizacija.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Osnovni sud Banjaluka

Milorad Dodik

Sena Uzunović

