Oglasio se sud u Banjaluci o zahtjevu Uzunovićeve za brisanje Dodika iz registra

Autor:ATV
04.03.2026
15:30
Komentari:0
Osnovni sud u Banjaluci zaprimio je zahtjev Sene Uzunović, sudije Suda BiH, za brisanje Milorada Dodika iz registra kao predsjednika SNSD-a.
"Dana 02.03.2026. godine Osnovni sud u Banjaluci je zaprimio podnesak iz Suda BiH, a na isti će se u zakonskom roku dostaviti odgovor", odgovorili su na upit ATV.
Uzunović je novi dopis poslala 27. februara Osnovnom sudu u Banjaluci u kojoj je dostavila i prvostepenu i pravosnažnu presudu.
Naime, ona smatra da prema pravnim posljedicama presude, on ne može obavljati poziciju predsjednika stranke, prenose federalni mediji.
Ona je i ranije dala svoje tumačenje da on ne može obavljati ni poziciju predsjednika stranke, a onda je došlo do prepiski između CIK-a BiH i Osnovnog suda u Banjaluci.
CIK se proglasio nenadležnim, a Sud nije izbrisao Dodika kao ovlašteno lica za zastupanje SNSD-a iz registra političkih organizacija.
