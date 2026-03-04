Igor Dodik: Najnoviji potez Sene Uzunović otvoreni rat protiv političke volje naroda u Srpskoj

Najnoviji potez sudije Suda BiH Sene Uzunović, koja nastoji da izbriše Milorada Dodika iz registra predsjednika SNSD-a, nije samo pravni presedan, već otvoreni rat protiv političke volje naroda u Republici Srpskoj, izjavio je za Srnu organizacioni sekretar SNSD-a Igor Dodik.

"U svim normalnim državama, što BiH svakako nije, političari se biraju i smjenjuju na izborima voljom građana, ali u BiH oni se nastoje eliminisati izmišljenim krivičnim d‌jelima koje osmisli lažni visoki predstavnik, a po njegovom nalogu presudi takozvani sudija kojem su pravo i pravda nepoznate riječi, a ako to ne uspije onda se ide kroz dopise, sudske klupe i toge, koje se i same stide ko ih sve nosi", istakao je Dodik.

On je naglasio da Uzunovićeva zajedno sa svojim mentorom iz bijele zgrade u Sarajevu, u kojoj nezakonito sjedi njemački turista Kristijan Šmit, i bošnjačkim istomišljenicima na sve moguće i nemoguće načine pokušava administrativnim putem da "odredi" ko će biti predsjednik SNSD-a.

"Sud BiH se pretvorio u produženu ruku Šmita i bošnjačke politike koji ne priznaju dejtonsku strukturu BiH. ​Kada se pravosuđe koristi za brisanje lidera iz registara briše se i granica između prava i tiranije. Ovakvi potezi ugrožavaju samu suštinu demokratskog procesa", rekao je Dodik.

Ako se predsjednik stranke briše administrativnim dekretom, ukazao je on, postavlja se opravdano pitanje da li vrijedi uopšte glasati u Republici Srpskoj ako će Sarajevo određivati ko smije biti na čelu partija?

"Zato je i potpuno opravdano da Republika Srpska sama organizuje svake buduće izbore na svojoj teritoriji, a ne da nam Sena, Šmit i ostali mrzitelji Srba i Republike Srpske određuju kako ćemo živjeti u Srpskoj, ko će nam biti predsjednik, premijer..., jer ovo je jedinstven primjer u svijetu ugnjetavanja jednog naroda i gušenje njegovih prava da bira svoje predstavnike bez tutorstva iz Sarajeva i dijela međunarodne zajednice. Ovaj sistem /ne/funkcionisanja ne postoji više ni među afričkim plemenima", naglasio je Dodik.

​Organizacioni sekretar SNSD-a istakao je da iz svega ovoga proizilazi da ​ "nepravna borba" Šmita i "šmitića" iz Sarajeva dodatno homogenizuje srpsko biračko tijelo i učvršćuje uvjerenje da je Republika Srpska jedini garant opstanka Srba, a svaki dopis Uzunovićeve sa potpisom lažnog visokog predstavnika koji ima cilj slabljenje Srpske postaje dodatno gorivo za nove zahtjeve za samostalnošću i zaštitom ustavnih nadležnosti naše Republike Srpske.