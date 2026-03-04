Američka podmornica potopila je iranski ratni brod "Solejmani" u Indijskom okeanu, izjavio je američki ministar rata Piter Hegset.

"Američka podmornica je juče u Indijskom okeanu američka podmornica potopila iranski ratni brod koji je mislio da je bezbjedan u međunarodnim vodama", rekao je Hegset na konferenciji za novinare o tekućim operacijama protiv Irana.

Video just now released showing the sinking of the IRIS Dena off the coast of Sri Lanka with an Mk. 48 torpedo. pic.twitter.com/oaZ2kGEwfC — OSINTdefender (@sentdefender) March 4, 2026

On je naglasio da je američka vojna kampanja sedam puta snažnija od operacija Izraela tokom dvanaestodnevnog rata prošle godine.

Hegset je naveo da je uočeno da Iran lansira manji broj raketa nego na početku Operacije "Epski bijes".

"Amerika pobjeđuje. Odlučno, razarajuće i bez milosti", istakao je Hegset i dodao da u regiju stižu dodatne snage.

On je najavio dolazak dodatnih bombardera i borbenih aviona i upotrebu laserski i dži-pi-es navođenih bombi težine 230, 460 i 900 kilograma i napomenuo da ih Amerika ima u "gotovo neograničenim zalihama".

Hegset je dodao da je u toku istraga o napadu na školu u Iranu i napomeno da SAD nikada ne gađaju civile.