m:tel uvodi pet novih kanala "Arena sporta"

Sportski sadržaj biće dopunjen kanalima "Arena četiri premijum", "Arena pet premijum", "Arena sport sedam", "Arena tenis" i "Arena adrenalin".

Ovi kanali dodatno će obogatiti sportski program i omogućiti gledaocima da prate još veći broj utakmica, turnira i specijalizovanih sportskih sadržaja.

"Novi kanali donose više prostora za prenose najzanimljivijih mečeva i događaja, ali i nove sadržaje za koje će `Arena sport` od 1. aprila biti ekskluzivni nosilac TV prava", naveli su iz kompanije.

Iz "M:tela" su dodali da, uvođenjem dodatnih kanala, nastavljaju da unapređuje televizijsku ponudu i korisnicima obezbjeđuje bogatije sportsko iskustvo na svojim TV platformama.