m:tel uvodi pet novih kanala "Arena sporta"

04.03.2026
16:23
Ponuda sportskog sadržaja na "M:telovim" TV platformama od 1. aprila biće proširena uvođenjem pet novih kanala "Arena sport".
Sportski sadržaj biće dopunjen kanalima "Arena četiri premijum", "Arena pet premijum", "Arena sport sedam", "Arena tenis" i "Arena adrenalin".
Ovi kanali dodatno će obogatiti sportski program i omogućiti gledaocima da prate još veći broj utakmica, turnira i specijalizovanih sportskih sadržaja.
"Novi kanali donose više prostora za prenose najzanimljivijih mečeva i događaja, ali i nove sadržaje za koje će `Arena sport` od 1. aprila biti ekskluzivni nosilac TV prava", naveli su iz kompanije.
Iz "M:tela" su dodali da, uvođenjem dodatnih kanala, nastavljaju da unapređuje televizijsku ponudu i korisnicima obezbjeđuje bogatije sportsko iskustvo na svojim TV platformama.
