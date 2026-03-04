Logo
m:tel uvodi pet novih kanala "Arena sporta"

ATV

04.03.2026

16:23

м:тел уводи пет нових канала "Арена спорта"
Foto: Ustupljena fotografija

Ponuda sportskog sadržaja na "M:telovim" TV platformama od 1. aprila biće proširena uvođenjem pet novih kanala "Arena sport".

Sportski sadržaj biće dopunjen kanalima "Arena četiri premijum", "Arena pet premijum", "Arena sport sedam", "Arena tenis" i "Arena adrenalin".

Ovi kanali dodatno će obogatiti sportski program i omogućiti gledaocima da prate još veći broj utakmica, turnira i specijalizovanih sportskih sadržaja.

"Novi kanali donose više prostora za prenose najzanimljivijih mečeva i događaja, ali i nove sadržaje za koje će `Arena sport` od 1. aprila biti ekskluzivni nosilac TV prava", naveli su iz kompanije.

Iz "M:tela" su dodali da, uvođenjem dodatnih kanala, nastavljaju da unapređuje televizijsku ponudu i korisnicima obezbjeđuje bogatije sportsko iskustvo na svojim TV platformama.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

