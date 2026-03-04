Logo
Ministarstvo spoljnih poslova objavilo "semafor": Ne idite u ove zemlje!

ATV

ATV

04.03.2026

17:05

Авион, лет
Foto: Pixabay/outsideclick

Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije objavilo je takozvani "semafor" za putovanja, sistem klasifikacije bezbjednosnih rizika kojim su države podijeljene u četiri kategorije – od zelene do crvene.

"Prije putovanja savjetujemo da se informišete na sajtu Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije o bezbjednosnoj situaciji u zemlji u koju planirate da putujete ili kroz koju tranzitirate.

Savjeti za putovanja za svaku državu klasifikovani su u četiri kategorije – od zelene do crvene, u skladu sa procjenom bezbjednosnih rizika", navodi se u saopštenju ministarstva.

Bezbjednost željene zemlje možete provjeriti OVDJE.

Šta je "semafor – savjeti za putovanja"

"Semafor – savjeti za putovanja" je sistem preporuka koji objavljuje Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije, a koji služi kao pregled bezbjednosne situacije u državama širom svijeta.

Riječ je o tabeli sa preporukama za svaku zemlju, pri čemu je svaka država svrstana u jedan od četiri nivoa – od bezbjednog do visokorizičnog.

Klasifikacija funkcioniše po principu "semafora", odnosno jasnog vizuelnog označavanja stepena rizika.

Podaci se redovno ažuriraju u skladu sa procjenom bezbjednosne situacije, kako bi građani prije putovanja ili tranzita mogli da donesu informisanu odluku, navodi ministarstvo.

Podijeljen na četiri boje

"Semafor" je podijeljen na četiri kategorije, odnosno boje:

- Zelena boja: Slobodno putovanje uz redovan oprez

- Žuta boja: Putovanje uz dodatne mjere opreza

- Narandžasta boja: Putovanje u slučaju krajnje potrebe

- Crvena boja: Ne preporučuje se putovanje

