Ministarstvo spoljnih poslova objavilo "semafor": Ne idite u ove zemlje!

Autor:ATV
04.03.2026
17:05
Komentari:0
Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije objavilo je takozvani "semafor" za putovanja, sistem klasifikacije bezbjednosnih rizika kojim su države podijeljene u četiri kategorije – od zelene do crvene.
"Prije putovanja savjetujemo da se informišete na sajtu Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije o bezbjednosnoj situaciji u zemlji u koju planirate da putujete ili kroz koju tranzitirate.
Savjeti za putovanja za svaku državu klasifikovani su u četiri kategorije – od zelene do crvene, u skladu sa procjenom bezbjednosnih rizika", navodi se u saopštenju ministarstva.
Bezbjednost željene zemlje možete provjeriti OVDJE.
Pre putovanja savetujemo da se informišete na sajtu Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije o bezbednosnoj situaciji u zemlji u koju planirate da putujete ili kroz koju tranzitirate.— MFA Serbia (@MFASerbia) March 4, 2026
Saveti za putovanja za svaku državu klasifikovani su u četiri kategorije – od zelene do… pic.twitter.com/dOohtTLsN6
"Semafor – savjeti za putovanja" je sistem preporuka koji objavljuje Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije, a koji služi kao pregled bezbjednosne situacije u državama širom svijeta.
Riječ je o tabeli sa preporukama za svaku zemlju, pri čemu je svaka država svrstana u jedan od četiri nivoa – od bezbjednog do visokorizičnog.
Klasifikacija funkcioniše po principu "semafora", odnosno jasnog vizuelnog označavanja stepena rizika.
Podaci se redovno ažuriraju u skladu sa procjenom bezbjednosne situacije, kako bi građani prije putovanja ili tranzita mogli da donesu informisanu odluku, navodi ministarstvo.
"Semafor" je podijeljen na četiri kategorije, odnosno boje:
- Zelena boja: Slobodno putovanje uz redovan oprez
- Žuta boja: Putovanje uz dodatne mjere opreza
- Narandžasta boja: Putovanje u slučaju krajnje potrebe
- Crvena boja: Ne preporučuje se putovanje
(B92)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
BiH
4 h0
BiH
4 h0
Republika Srpska
4 h0
Svijet
4 h0
Srbija
9 h0
Srbija
9 h0
Srbija
9 h0
Srbija
10 h0
Najnovije
Najčitanije
21
02
21
02
21
00
20
51
20
47
Trenutno na programu