Eksplozije u Beogradu naredna dva dana: Oglasila se vojska

ATV

04.03.2026

11:05

Војска војници парада
Foto: Tanjug/AP

U kasarni "Žarkovo" u Beogradu od danas do 6. marta Vojnotehnički institut sprovodiće redovne i planske aktivnosti ispitivanja, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Aktivnosti će se sprovoditi u naredna dva dana, pišu beogradski mediji.

Hapšenje, lisice

Hronika

Akcija ”Kanon”: Službenik UIO uhapšen zbog primanja dara

Iz Ministarstva odbrane ističu da se ispitivanja sprovode u kontrolisanim uslovima i bez opasnosti za ljude i životnu sredinu.

"Navedena ispitivanja izvršavaju se u strogo kontrolisanim uslovima, u prostorijama namijenjenim za te potrebe i bez opasnosti po ljude i životnu sredinu", navodi se u saopštenju.

Tokom tih ispitivanja moguće je da će se čuti eksplozije, što redovno zbunjuje Beograđane, jer mogu da se čuju mnogo dalje od Žarkova.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Hronika

Vanbračnu suprugu vukao za kosu i ubo je u vrat: Evo kakvu kaznu je dobio

Ranije su mnogi građana prijavljivali zvuk detonacija i u centru grada, kao i u drugim dijelovima Beograda.

