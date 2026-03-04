Eksplozije u Beogradu naredna dva dana: Oglasila se vojska

Autor:ATV
U kasarni "Žarkovo" u Beogradu od danas do 6. marta Vojnotehnički institut sprovodiće redovne i planske aktivnosti ispitivanja, saopštilo je Ministarstvo odbrane.
Aktivnosti će se sprovoditi u naredna dva dana, pišu beogradski mediji.
Iz Ministarstva odbrane ističu da se ispitivanja sprovode u kontrolisanim uslovima i bez opasnosti za ljude i životnu sredinu.
"Navedena ispitivanja izvršavaju se u strogo kontrolisanim uslovima, u prostorijama namijenjenim za te potrebe i bez opasnosti po ljude i životnu sredinu", navodi se u saopštenju.
Tokom tih ispitivanja moguće je da će se čuti eksplozije, što redovno zbunjuje Beograđane, jer mogu da se čuju mnogo dalje od Žarkova.
Ranije su mnogi građana prijavljivali zvuk detonacija i u centru grada, kao i u drugim dijelovima Beograda.
