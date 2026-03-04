Mami uzdahe: Nives Celzijus pozirala u čipkastom donjem vešu

Pjevačica i influenserka Nives Celzijus (44) nedavno je najavila izlazak novog spota za svoj nadolazeći duet pod nazivom "Sinkronija".

Iako još uvijek skriva identitet kolege s kojim je snimila pjesmu, obećava iznenađenje za svoje fanove i najavljuje da će spot biti jedan od najstrastvenijih ikad snimljenih u Hrvatskoj.

Povratak na scenu i prethodni hitovi

Nives Celzijus je prošle godine osvojila publiku pjesmom "Je, bo’me je!" koju izvodi zajedno s Prima Bandom. Prije toga, poznata je po zavodljivim i provokativnim spotovima poput "Pila", gd‌je zavodljivo pere automobil, te povratničkom hitu "Migni, namigni".

Novi duet i neočekivani spoj

Nives je novi singl "Sinkronija" komentarisala za 24sata: „Skrivam identitet partnera u pjesmi, ali biće iznenađenje jer smo neočekivani spoj. Garantujem da je to najstrastveniji spot ikad snimljen u Hrvatskoj.“ Fanovi tako mogu očekivati kombinaciju strasti, glazbenog talenta i vizualno upečatljivog spota.

Pjevačica ne skriva da voli izazivati i obožavatelje očaravati svojim vizualima. Nives je pozirala u čipkastom donjem rublju i halterima, preko kojih je navukla bijelu košulju, kombinujući senzualnost i stil.