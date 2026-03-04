NATO oborio raketu Irana koja je išla prema Turskoj

Tursko ministarstvo odbrane saopštilo je da je iz pravca Irana ispaljena balistička raketa koja je išla u pravcu Turske.

Istu su oborile NATO vazdušne snage na prostoru iznad Istočnog Mediterana.

Prema podacima dio presretnute rakete pao je na otvoreno područje u regionu Hataja.

Prema prvim informacijama nema stradalih i povrijeđenih.

"Balistička raketa, lansirana iz Irana je otkrivena dok se kretala ka turskom vazdušnom prostoru nakon što je prešla irački i sirijski vazdušni prostor, blagovremeno je dejstvovala i neutralisala od strane elemenata vazdušne i raketne odbrane NATO-a raspoređenih u istočnom Mediteranu", navodi se u saopštenju Ministarstva.

"Naša odlučnost i kapacitet da obezbijedimo bezbjednost naše zemlje i građana su na najvišem nivou. Iako Turska podržava regionalnu stabilnost i mir, sposobna je da obezbijedi bezbjednost svoje teritorije i građana, bez obzira od koga ili odakle dolazi prijetnja. Svaki korak preduzet u odbrani naše teritorije i vazdušnog prostora biće preduzet odlučno i bez oklijevanja. Podsjećamo vas da zadržavamo pravo da odgovorimo na svaki neprijateljski stav prema našoj zemlji", dodaje se u saopštenju, prenosi Telegraf.rs.