Logo
Large banner

NATO oborio raketu Irana koja je išla prema Turskoj

Autor:

ATV

04.03.2026

13:15

Komentari:

0
Балистичка ракета
Foto: Tanjug/AP

Tursko ministarstvo odbrane saopštilo je da je iz pravca Irana ispaljena balistička raketa koja je išla u pravcu Turske.

Istu su oborile NATO vazdušne snage na prostoru iznad Istočnog Mediterana.

Hitna pomoć

Svijet

Srušila se pješačka staza u Španiji: Ima mrtvih, traga se za nestalima

Prema podacima dio presretnute rakete pao je na otvoreno područje u regionu Hataja.

Prema prvim informacijama nema stradalih i povrijeđenih.

"Balistička raketa, lansirana iz Irana je otkrivena dok se kretala ka turskom vazdušnom prostoru nakon što je prešla irački i sirijski vazdušni prostor, blagovremeno je dejstvovala i neutralisala od strane elemenata vazdušne i raketne odbrane NATO-a raspoređenih u istočnom Mediteranu", navodi se u saopštenju Ministarstva.

aerodrom sarajevo avaz

Gradovi i opštine

Putnici iz Saudijske Arabije sletjeli u Sarajevo: ''Preko društvenih mreža smo čuli za sukob''

"Naša odlučnost i kapacitet da obezbijedimo bezbjednost naše zemlje i građana su na najvišem nivou. Iako Turska podržava regionalnu stabilnost i mir, sposobna je da obezbijedi bezbjednost svoje teritorije i građana, bez obzira od koga ili odakle dolazi prijetnja. Svaki korak preduzet u odbrani naše teritorije i vazdušnog prostora biće preduzet odlučno i bez oklijevanja. Podsjećamo vas da zadržavamo pravo da odgovorimo na svaki neprijateljski stav prema našoj zemlji", dodaje se u saopštenju, prenosi Telegraf.rs.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Turska

Izrael Iran

Iran

raketa

NATO

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Меган Фокс у тангама "запалила" мреже: Јавио јој се и бивши заручник

Scena

Megan Foks u tangama "zapalila" mreže: Javio joj se i bivši zaručnik

3 h

0
Шта се никако не смије остављати на гробљу?

Savjeti

Šta se nikako ne smije ostavljati na groblju?

3 h

0
Колико пара ставити у коверту за свадбу? Многи у страху да не испадну шкртице

Zanimljivosti

Koliko para staviti u kovertu za svadbu? Mnogi u strahu da ne ispadnu škrtice

4 h

0
Ајатолах Хамени врховни вођа Ирана

Svijet

Odgođena ceremonija oproštaja od Hamneija

4 h

0

Više iz rubrike

Срушила се пјешачка стаза у Шпанији: Има мртвих, трага се за несталима

Svijet

Srušila se pješačka staza u Španiji: Ima mrtvih, traga se za nestalima

3 h

0
Ајатолах Хамени врховни вођа Ирана

Svijet

Odgođena ceremonija oproštaja od Hamneija

4 h

0
Сударила се два борбена авиона

Svijet

Sudarila se dva borbena aviona

4 h

0
Суоснивач Мајкрософта Бил Гејтс

Svijet

Bil Gejts pozvan na saslušanje u vezi sa slučajem Epstajn

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

54

Amidžić: Ministarstvo će obezbijediti sredstva za povratak naših građana

16

46

Cvijanović uputila pisma: Neopravdan napad Irana predstavlja ozbiljno ugrožavanje regionalne stabilnosti

16

43

Dogovorena saradnja: Brend Borca uvezati sa domaćom proizvodnjom

16

42

Oglasila se Vlada Srpske: Preduzeti hitne mjere!

16

30

Mađarska pojačava bezbjednost: Orban rasporedio vojsku na 75 ključnih lokacija

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner