Još jedan avion iz Dubaija sletio u Beograd

Izvor:

Tanjug

04.03.2026

09:43

Још један авион из Дубаија слетио у Београд
Foto: Pixabay

Avion ''Flaj Dubaija'' iz Dubaija, koji je prevezao građane Srbije, sletio je jutros u Beograd, objavljeno je na sajtu Aerodroma ''Nikola Tesla''.

Avion prevoznika ''Flaj Dubai'' sletio je na beogradski aerodrom u 7.40 časova, a trebalo je da sleti sinoć oko 21.25 časova.

Prvi avion ''Flaj Dubaija'' koji je prevezao državljane Srbije iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, sletio je u Beograd juče ujutro.

Od subote traje sukob na Bliskom istoku između SAD i Izraela, sa jedne, i Irana, sa druge strane, zbog čega je vazdušni saobraćaj suočen sa prekidima i teškoćama.

