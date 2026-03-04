Logo
Large banner

Turčin prevozio sedam kilograma hašiša

Autor:

ATV

04.03.2026

09:05

Komentari:

0
Турчин превозио седам килограма хашиша
Foto: Tanjug/AP

Turski državljanin uhapšen je na graničnom prelazu Horgoš, na ulazu u Srbiju, nakon što je kid njega pronađeno više od sedam kilograma hašiša i manja količina kokaina.

Policija je sa pripadnicima Uprave carina Srbije, prilikom kontrole putničkog vozila kojim je upravljao osumnjičeni, u rezervnom točku pronašla 7,11 kilograma hašiša, upakovanog u 72 paketića.

Pronađeno je 3,4 grama kokaina, saopštio je MUP Srbije.

Полиција Црна Гора

Region

Drogiran bježao od policije, u automobilu pronađeno 26 kilograma marihuane

Tridesetšestpgodišnji građanin Turske je uhapšen zbog neovlašćene proizvodnje i prometa opojnih droga.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Subotici.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

hapšenje

Srbija

MUP Srbije

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Полиција Србија

Srbija

Staricu (78) mučili šrafcigerom do smrti, ubica ima samo 15 godina?

3 h

0
Авион са српским држављанима слетио у Београд: Успјешно евакуисани из Израела

Srbija

Avion sa srpskim državljanima sletio u Beograd: Uspješno evakuisani iz Izraela

14 h

0
Полиција убила разјарене псе, унаказили власницу

Srbija

Policija ubila razjarene pse, unakazili vlasnicu

19 h

0
Вељко Беливук на суђењу споменуо Милоша Биковића и његов филм

Srbija

Veljko Belivuk na suđenju spomenuo Miloša Bikovića i njegov film

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

07

AI vam daje savjete za zdravlje? Ovo su stvari na koje treba obratiti pažnju

12

06

Evo šta se dešava u domu Milice Todorović: Jedna osoba viđena na terasi

12

03

Bratislava prekida sporazum sa Kijevom o vanrednim isporukama struje

12

00

Žestok sudar na brzom putu kod Banjaluke, saobraćaj veoma otežan

12

00

U danu ostao bez žene i kćerke: Otac saopštio kakvo je stanje njegovog sina nakon strašne tragedije

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner