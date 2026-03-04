Turčin prevozio sedam kilograma hašiša

Autor:ATV
Turski državljanin uhapšen je na graničnom prelazu Horgoš, na ulazu u Srbiju, nakon što je kid njega pronađeno više od sedam kilograma hašiša i manja količina kokaina.
Policija je sa pripadnicima Uprave carina Srbije, prilikom kontrole putničkog vozila kojim je upravljao osumnjičeni, u rezervnom točku pronašla 7,11 kilograma hašiša, upakovanog u 72 paketića.
Pronađeno je 3,4 grama kokaina, saopštio je MUP Srbije.
Tridesetšestpgodišnji građanin Turske je uhapšen zbog neovlašćene proizvodnje i prometa opojnih droga.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Subotici.
