Ванбрачну супругу вукао за косу и убо је у врат: Ево какву казну је добио

Аутор:

АТВ

04.03.2026

11:00

Lisice zatvor pritvor
Фото: Ron Lach/Pexels

Апелациони суд у Београду преиначио је првостепену пресуду и правоснажно осудио Милана Тадића (61) на казну затвора од пет година због покушаја убиства бивше ванбрачне супруге Д. П. у једном београдском тржном центру 30. децембра 2022. године.

Тадић је првостепеним пресудама Вишег суда у Београду два пута био осуђен за кривично дјело лака тјелесна повреда на годину и осам мјесеци.

Након два суђења Апелациони суд је усвојио жалбу Вишег јавног тужилаштва у Београду и преиначио пресуду, осудивши га за кривично дјело убиство у покушају, пише “Ало”.

Окривљени је 30. децембра око 18 часова, на другом спрату тржног центра, пришао Д.П. с леђа, ухватио је лијевом руком за косу и након пријетње ријечима: “Ајде сада напоље да те прекољем”, оборио ју је на под, па јој је скалпелом, који је држао у десној руци, задао један убод у предјелу врата.

Двојица присутних грађана успјели су да савладају мушкарца и задрже га до доласка полиције, а Д.П. је превезена колима Хитне помоћи у Ургентни центар.

Милан Тадић је критичном приликом имао у крви 0,86 промила алкохола.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Београд

пресуда

покушај убиства

