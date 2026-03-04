Mađarska pojačava bezbjednost: Orban rasporedio vojsku na 75 ključnih lokacija

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je danas da je Savjet za odbranu te zemlje naredio obračun sa ekstremističkim islamističkim grupama, i da je rasporedio trupe da zaštite 75 energetskih ključnih lokacija.

Mađarski premijer Viktor Orban je u video poruci na Fejsbuku rekao da je istovremeno Savjet za odbranu pokrenuo istragu o naftovodu Družba, preko koga je od kraja januara obustavljen protok ruske nafte za Mađarsku, u dijelu naftovoda koji prolazi preko Ukrajine, prenosi MTI.

On je kazao da je savjet razmotrio mjere koje su potrebne za suprotstavljanje "ukrajinskoj naftnoj blokadi" i upozorio je da je teroristička prijetnja u Evropi porasla zbog sukoba na Bliskom istoku, što je navelo Mađarsku da pojača javnu bezbjednost povećanjem policijskih i vojnih patrola.

"Naložio sam organima za sprovođenje zakona da preduzmu najstrože moguće mjere protiv pojedinaca koji su povezani sa ekstremističkim islamističkim grupama", istakao je Viktor Orban.

Dodao je da će se posebna pažnja posvetiti kritičnoj energetskoj infrastrukturi, navodeći da je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski javno iznio svoju namjeru da "spriječi rusku energiju da stigne do Evrope".

"To znači da bi svaki energetski objekat koji koristi ruske zalihe mogao biti meta ukrajinskih napada", rekao je Orban, navodeći da je "gasovod Sjeverni tok takođe dignut u vazduh od strane Ukrajinaca".

Mađarski premijer je kazao da će biti formirana komisija za utvrđivanje činjenica, koja će imati zadatak da procjeni stanje gasovoda Družba na licu mjesta.

"Zahtjevamo da predsjednik Zelenski dozvoli našim inspektorima ulazak u Ukrajinu i dozvoli pregled gasovoda. Mađarska neće biti popustljiva, oduprijećemo se ukrajinskoj ucjeni, prekinuti naftnu blokadu i blokirati svaku odluku Evropske unije koja koristi Ukrajini, dok se ovo pitanje ne riješi", zaključio je Orban.

(Tanjug)