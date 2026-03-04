Logo
Stevandić: Dodik ima političku moć, besmisleno insistiranje Sarajeva

ATV

04.03.2026

15:52

0
Foto: ATV

Milorad Dodik je lider najveće partije koja ima moć odlučivanja, a insistiranje Sene Uzunović da bude izbrisan iz registra kao predsjednik SNSD-a je besmisleno i predstavlja samo bijes Sarajeva, ocijenio je predsjednik Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić.

- To je dokaz potpune pakosti i gubitak vremena. Znam šta je razlog tome. Sve predsjednike Republike koje su uspjeli da smijene i skinu - niko nije ostao u političkom sedlu. Ovdje je bijes jer je Dodik ostao u politici - smatra Stevandić, koji je i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske.

Republika Srpska

Oglasio se sud u Banjaluci o zahtjevu Uzunovićeve za brisanje Dodika iz registra

Stevandić je novinarima u Banjaluci rekao da će Dodik predlagati kadar SNSD-a i da je besmisleno insistiranje da se izbriše iz registra kao lider partije.

SRPSKA NE MOŽE BITI NA STRANI HAMASA I MUDžAHEDINA

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić izjavio je da je pozicija Republike Srpske jasna kada je riječ o stanju na Bliskom istoku jer ne može biti na strani Hamasa i mudžahedina.

On je naveo da je važno razumjeti položaj jevrejskog naroda i Izraela, s obzirom na ono što su proživjeli u prošlosti.

Игор Додик

Republika Srpska

Igor Dodik: Najnoviji potez Sene Uzunović otvoreni rat protiv političke volje naroda u Srpskoj

- Mi moramo čuvati svoj mir, stabilnost i bezbjednost. Budući da dijelimo mnoge zajedničke vrijednosti sa pripadnicima jevrejskog naroda, ja bih se osvrnuo na jednu rečenicu koja govori o tome kada je bio prvi napad na Izrael, da on ne bi postojao da se ne brani - rekao je Stevandić novinarima.

Stevandić je, s tim u vezi, rekao da je pozicija Republike Srpske jasna.

- Ne možemo nikada biti na strani Hamasa, mudžahedina i onih koji su dolazili ovdje i sjekli srpske glave - poručio je Stevandić.

Nenad Stevandić

Milorad Dodik

Sena Uzunović

