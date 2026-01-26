Logo
Maliću tri godine zatvora zbog fotografija Mladića i Karadžića

SRNA

26.01.2026

14:53

Miodrag Malic osuđen zbog slike Radovana Karadžića i Ratka Mladića i dizanja tri prsta
Sud BiH osudio je Miodraga Malića na tri godine zatvora jer je na opozicionom mitingu u Banjaluci podigao fotografije prvog predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića i nekadašnjeg komandanta Vojske Republike Srpske generala Ratka Mladića, uz tri prsta.

Sudija Sena Uzunović izjavila je da je izjavama svjedoka i prikupljanim dokazima utvrđeno da je Malić počinio, kako je rekla, "krivično djelo izazivanja nacionalne, radne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti".

Sud je uzeo u obzir izjavu Harnesa Sefića u kojoj navodi da je bio uznemiren kada je vidio fotografije Karadžića i Mladića.

Kao otežavajuću okolnost Sud je Maliću uzeo to što je i ranije bio osuđivan, ali ne za isto krivično djelo. Kao olakšavajuća okolnost uzeto je to što je Malić porodičan čovjek, odnosno otac jednog djeteta.

Malić će snositi troškove sudskog postupka od 100 KM, što treba da učini 30 dana od dana pravosnažnosti presude.

Malić i njegov branilac Milan Petković nisu prisustvovali izricanju presude.

Na ovu presudu dozvoljena je žalba Apelacionom vijeću Suda BiH.

Miodrag Malić

Sud BiH

presuda

Sena Uzunović

Ratko Mladić

Radovan Karadžić

