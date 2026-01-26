Mitrović: Šmitov zadatak uništenja Srpske

- To je dio njemačkog prekrajanja istorije, zamagljivanja nacizma i fašizma, ali i revanšizma prema srpskom narodu koji je u dva svjetska rata bio na strani pobjednika nad agresorskom Njemačkom - napisao je Mitrović u kolumni za Glas Srpske.

Da nije bilo toga, kaže on, porobljena Evropa bi danas govorila njemačkim jezikom, kako je prije nekoliko dana upozorio američki predsjednik Donald Tramp u Davosu.

- Nažalost, Amerika je prethodnom Bajdenovom administracijom podržavala ono što je radio Šmit - podsjetio je Mitrović.

On je istakao da se ime Branka Blanuše, univerzitetskog profesora i političkog anonimusa, da se ne kaže neznalice, nije pojavilo iznenada i niotkud.

- Bilo je spremno na osnovu njegovog psihološkog profila. Na prijevremenim izborima za predsjednika Srpske koje je raspisao cirkusantski CIK BiH, a koji su održani 23. novembra prošle godine, Blanuša je bio kandidat Šmita, lažnog visokog predstavnika, Nedima Ćosića, tužioca u vanustavnom "tužilaštvu BiH", Jasmine Ćosić Dedović, sudije za prethodni postupak u vanustavnom "sudu BiH", i Sene Uzunović, sudije vanustavnog "suda BiH" - tvrdi Mitrović.

On je naveo da je Blanuša bio kandidat i Hilme Vučinića, Amele Huskić, Vesne Jesenković, apelacionih sudija, što ne poznaje nijedan pravni sistem.

- Zatim je bio kandidat i članova nezakonito izabrane CIK-nute muslimanske /h/alke - Jovana Kalabe, Vanje Prutine Bjelica, Irene Hadžiabdić, Suada Arnautovića, Ahmeta Šantića, Željka Bakalara, te sudija neustavnog Ustavnog suda BiH - napisao je Mitrović.

Prema njegovim riječima, da nije bilo djelovanja navedenih lica koja su imala zadatke u progonu predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i nezakonitog oduzimanja mandata koji je osvojio na izborima 2022. godine, ne bi bilo izmišljenih "prijevremenih izbora" pa time ni Blanuše kao kandidata.

- Ne bi Blanuša bio ni predsjednik SDS-a, što mu je utrapio Babaljev klan, da bi ga mogli okriviti za izborne poraze, pogotovo one u oktobru ove godine - ocijenio je Mitrović.

Ukazao je da je cijeli taj čvrsto uvezani lanac događanja protiv Republike Srpske započeo dolaskom Kristijana Šmita, koga je u BiH poslala Njemačka sredinom 2021. godine.

- Šmit je dokazani poštovalac Hitlerovog rajha i vojnika Vermahta koji su činili najstrašnije zločine protiv Srba - od Kozare, Neretve, Sutjeske, Kragujevca, Kraljeva i mnogih drugih mjesta - podsjetio je Mitrović.

Mitrović je naglasio i da je Republika Srpska od svog nastanka u opasnosti. Međutim, dodao je, jedno je kada su protiv nje neprijateljske vojske potpomognute zapadnim zemljama i njihovim bombarderima, a poslije rata sve muslimansko/bošnjačke/građanističke sarajevske stranke, dok je sasvim drugo kada su protiv političari iz srpskih stranaka.

"Da li je javnost Republike Srpske svjesna izjave Mirjane Orašanin, poslanika SDS-a, koja u Narodnoj skupštini izjavi: `Šuška se kako su institucije Republike Srpske neodržive`! Ovo dokazuje da je struktura SDS-a dio plana političkog Sarajeva za uništenje Srpske izazivanjem nestabilnosti i haosa, širenja nepovjerenja napadom na sve institucije Republike Srpske", naveo je Mitrović.

Naglasio je da je "politika SDS-a, PDP-a, sada i SS pokreta, Vukanovića, Trivićeve godinama ista - što gore, to bolje".

- Tako već 20 godina pričaju istu priču - sve je propalo, ništa ne valja, sve je krađa, isto ono što bjesomučno vrišti političko Sarajevo. A Republika Srpska radi i gradi, višestruko povećava bruto društveni proizvod i na osnovu toga povećava plate i penzije, socijalna davanja - rekao je Mitrović.

Zato je, kaže, čudna nedovoljna zainteresovanost javnosti i izostanak jačeg otpora stalnim napadima i pokušajima ponižavanja srpskog naroda.