Logo
Large banner

U podne počinju blokade: Ugroženo 17 miliona potrošača

Izvor:

ATV

26.01.2026

06:55

Komentari:

0
У подне почињу блокаде: Угрожено 17 милиона потрошача
Foto: Društvene mreže

Od 12 časova počinje blokada teretnih graničnih terminala prevoznika iz BiH, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije.

Razlog ovog radikalnog poteza je novi EES sistem (Entry/Exit System) Evropske unije, ali i dugogodišnji problem ograničenja boravka vozača na 90 dana unutar 180 dana u Šengenu, što prevoznici vide kao direktno ugrožavanje prava na rad.

"Sutra u 12:00, negdje 17 miliona stanovnika, suočiće se sa poremećajem načina snabdijevanja. Da li će i na koji način Evropska komisija ostati nijema pi svojim pitanjima, vidjećemo", kaže za ATV Velibor Peulić glavni koordinator Konzorcijuma Logistika BiH.

Peulić pojašnjava da Evropska komisija još uvijek nema odgovorno pitanje za problem ljudi sa Balkana. Analiza govori da je u proteklih godinu dana bilo preko 100 deportacija, a isto toliko i zatvorskih dana za vozače koji su obavljali svoj posao.

"Ako vi ulazite pomoću EES sistema, označite samo da je to profesionalni vozač i mi smo taj problem riješili", naglašava Peulić i dodaje da će svi robni tokovi od Makedonije pa sve do rijeke Une biti blokirani.

Podijeli:

Tagovi:

blokade prevoznika 26. januar

Konzorcijuma Logistika BiH

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Грађани

BiH

Paralelni svjetovi u BiH: Sit gladnog ne razumije

13 h

0
Додик у Израелу: Имамо сличне проблеме, многи из "Исламске државе" су се вратили у БиХ

BiH

Dodik u Izraelu: Imamo slične probleme, mnogi iz "Islamske države" su se vratili u BiH

14 h

1
Срђан Амиџић, министар финансија у Савјету министара БиХ

BiH

Amidžić: FBiH ima jasan cilj – da ne postoje dejtonska BiH i Republika Srpska

23 h

0
Калабухов: Русија и Српска побиједиће у борби за очување својих традиционалних вриједности

BiH

Kalabuhov: Rusija i Srpska pobijediće u borbi za očuvanje svojih tradicionalnih vrijednosti

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

08

35

Cijena zlata premašila 5.000 dolara prvi put u istoriji

08

32

Sprema se velika promjena u EU: U Njemačkoj stupa na snagu novo pravilo o gotovini

08

31

Amerikanci u čudu zbog Novaka Đokovića, jedna stvar ih posebno plaši

08

22

Najviši kineski general pod istragom, odavao tajne Amerikancima? Oglasilo se Ministarstvo odbrane

08

14

"Apokalipsa" u SAD: Oluja odnijela najmanje 7 života, bez struje milioni ljudi, otkazivani letovi

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner