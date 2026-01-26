U podne počinju blokade: Ugroženo 17 miliona potrošača

Od 12 časova počinje blokada teretnih graničnih terminala prevoznika iz BiH, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije.

Razlog ovog radikalnog poteza je novi EES sistem (Entry/Exit System) Evropske unije, ali i dugogodišnji problem ograničenja boravka vozača na 90 dana unutar 180 dana u Šengenu, što prevoznici vide kao direktno ugrožavanje prava na rad.

"Sutra u 12:00, negdje 17 miliona stanovnika, suočiće se sa poremećajem načina snabdijevanja. Da li će i na koji način Evropska komisija ostati nijema pi svojim pitanjima, vidjećemo", kaže za ATV Velibor Peulić glavni koordinator Konzorcijuma Logistika BiH.

Peulić pojašnjava da Evropska komisija još uvijek nema odgovorno pitanje za problem ljudi sa Balkana. Analiza govori da je u proteklih godinu dana bilo preko 100 deportacija, a isto toliko i zatvorskih dana za vozače koji su obavljali svoj posao.

"Ako vi ulazite pomoću EES sistema, označite samo da je to profesionalni vozač i mi smo taj problem riješili", naglašava Peulić i dodaje da će svi robni tokovi od Makedonije pa sve do rijeke Une biti blokirani.