Pravi izazov: Sa ovim znakovima je jako teško sarađivati

Iako su za uspješan timski rad ključni trud i komunikacija, astrologija nam nudi zabavan uvid u to zašto se s nekim ljudima jednostavno teže slažemo. Zvijezde možda ne određuju našu sudbinu, ali mogu otkriti skrivene sklonosti koje utiču na profesionalno okruženje i čine neke kolege pravim majstorima kancelarijskih drama, prenosi Indeks.

Blizanci

Blizanci su vladari komunikacije, što ih čini fantastičnim u umrežavanju, ali i potencijalnim izvorom kancelarijskih tračeva. Radoznali po prirodi, Blizanci jednostavno moraju znati sve o svima. Njihova sposobnost da prikupe i prošire informacije brzinom svjetlosti može biti korisna, no često se događa da u procesu zaborave provjeriti činjenice ili razmisliti o posljedicama dijeljenja povjerljivih informacija.

Osim sklonosti tračanju, njihova mana je i kratak raspon pažnje. S entuzijazmom će započeti pet projekata od‌jednom, ali teško će ijedan završiti jer im je pažnju već ukrala nova, sjajnija ideja ili sočniji trač. Zbog toga često ostavljaju nedovršen posao drugima, ne iz zle namjere, već jednostavno zato što su već mentalno na drugom mjestu.

Lav

Lavovi su rođeni vođe s neizmjernom potrebom da budu u centru pažnje i primaju pohvale. Izuzetno su harizmatični i sposobni motivisati tim, no problem nastaje kada stvari krenu po zlu. Njihov ponos ne dopušta im da priznaju grešku, stoga postaju majstori u prebacivanju odgovornosti. U njihovom svijetu projekt nikada nije propao zbog njihove loše odluke, već zbog loše izvedbe ostatka tima.

Spremni su suptilno istaći tuđe propuste kako bi sačuvali vlastiti ugled. Ako ih se prozove, njihov odbrambeni mehanizam je napad, pa će bez problema okriviti kolegu koji se ne zna ili ne želi braniti. Rad s Lavom može biti inspirativan dok sve ide glatko, ali postaje pravi test strpljenja čim se pojavi prva prepreka.

Strijelac

Vječni optimisti Zodijaka, Strijelci, imaju nevjerovatnu sposobnost sagledavanja šire slike, ali se zato često spotiču o detalje. Njihov entuzijazam je zarazan i skloni su obećati brda i doline kako bi pokrenuli projekt, no rijetko razmišljaju o praktičnoj izvedbi. Kada početni zanos prođe, a na red dođu sitnice i administrativni poslovi, Strijelci gube interes.

Njihov najveći problem je nedostatak fokusa i pouzdanosti. Lako će zaboraviti na rok ili sastanak jer su već u mislima na planiranju idućeg putovanja ili novog velikog poduhvata. Odgovornost za dovršavanje dosadnih dijelova posla elegantno prepuštaju drugima, ne smatrajući to svojim propustom, već logičnim slijedom događaja.

Ribe

Kreativne i empatične Ribe često se teško snalaze u strogom korporativnom okruženju. Sklone su sanjarenju i izbjegavanju sukoba, što se na radnom mjestu često prevodi u izbjegavanje odgovornosti i teških zadataka. Kada se suoče s pritiskom ili zadatkom koji im se ne sviđa, Ribe će ga odgađati do posljednjeg trenutka, nadajući se da će problem nestati ili da će ga neko drugi preuzeti.

Njihova pasivnost može biti izuzetno frustrirajuća za kolege koji se oslanjaju na njih. Ribe nisu zle, ali njihova potreba za bijegom od stvarnosti čini ih nepouzdanima. Često će se žaliti na preopterećenost iako zapravo izbjegavaju posao, izazivajući sažaljenje kod drugih koji na kraju odrade zadatak umjesto njih.