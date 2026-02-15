Srećko umjesto na ražnju, završio kao ljubimac: Nevjerovatna sudbina najstarijeg vepra

Već godinama Zoo kutak pruža sigurno utočište napuštenim i povrijeđenim životinjama, a među njima posebno mjesto zauzima najstarija svinja, odnosno najstariji vepar u Srbiji, čija životna priča svjedoči o snazi druge šanse i ljudske brige.

Srećko danas ima gotovo deset godina i oko 450 kilograma, ali njegova priča počinje mnogo dramatičnije nego što bi se moglo naslutiti kada ga vidite kako spokojno šeta svojim dvorištem.

Kao šestomesečno prase, u novembru 2016. godine, u vrijeme slava, pronađen je zaključan u ukradenom automobilu na parkingu u niškom naselju Duvanište. Četiri dana proveo je bez vode i hrane, iscrpljen i prepušten sudbini. Stanari su mu krišom kroz odškrinut prozor ubacivali komadiće hleba, pokušavajući da ga održe u životu dok nisu reagovali policija i vatrogasci.

Ko je ukrao automobil i kako je prase završilo u njemu nikada nije rasvetljeno jer je vozilo imalo registraciju drugog grada, a vlasnik nikada nije pronađen, ali je jedno sigurno, umesto na ražnju, Srećko je dobio novu šansu.

Srećka su svi zavoljeli već pri prvom upoznavanju. Kako ne bi rizikovali da Srećko doživi sudbinu većine prasića u Srbiji, članovi Zoo Planeta su se složili da prase ostane u Zoo kutku.

Kako je rekao Dušan Stojanović iz udruženja, kada je stigao bio je izgladneo, dehidriran i bolestan, na ivici snage. Ipak, uz veterinarsku pomoć i posvećenu njegu, Srećko je prebrodio najteže dane pa je po toj sreći i dobio ime.

Danas, iako u godinama koje se za svinje smatraju dubokom starošću, on je vedar, pokretan i radoznao. Ne jede hranu za tov, već pažljivo odabrane žitarice, voće, povrće i sijeno. Srećko najviše uživa u voću i povrću, obožava jabuke i cveklu, voli da se češka i trčkara po dvorištu. Zimski period provodi u štali i često se druži sa poni konjima Pakijem i Micom, dok mu redovno društvo pravi mangulica Ana.

U Zoo kutku, gdje trenutno boravi 236 životinja, Srećko je jedini vepar i, kako naglašavaju njegovi staratelji, zauvijek će tu i ostati.

Zoo kutak, koji od 2013. godine djeluje u okviru udruženja, nije samo mjesto za druženje sa životinjama, već i utočište za povređene i napuštene jedinke. Kroz njega je prošlo više od 5.500 životinja koje su, nakon oporavka, vraćene u prirodu. Srećko, nekada zaboravljen u mraku automobila, danas je simbol druge šanse i dokaz da ponekad jedna mala iskra dobrote može promijeniti cijeli jedan život, piše ZooPlanet.